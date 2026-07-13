باشگاه خبرنگاران جوان- ایمان اسکندری‌نژاد جانشین فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری گفت: مهار آتش‌سوزی در عرصه‌های جنگلی اَرمَند شهرستان خانمیرزا پس از حدود ۱۰ ساعت تلاش با تلاش نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان‌های خانمیرزا و لردگان، یگان حفاظت محیط‌زیست، جوامع محلی و مشارکت گسترده مردم و نیرو‌های بسیج انجام شد که این همدلی و همکاری نشان داد با مشارکت همگانی می‌توان بر مشکلات غلبه کرد.

وی اظهار داشت: با وجود مهار کامل آتش، نیرو‌های عملیاتی همچنان در منطقه مستقر هستند و عملیات پایش و کنترل کانون‌های احتمالی حریق دست‌کم تا ظهر فردا ادامه خواهد داشت، زیرا با توجه به خطوط آتش ایجاد شده، احتمال شعله‌ور شدن دوباره برخی نقاط وجود دارد.

جانشین فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری با اشاره به شرایط سخت عملیات گفت: شیب حدود ۹۰ درصدی منطقه، تراکم پوشش گیاهی، وزش باد و سخت‌گذر بودن مسیر، عملیات مهار آتش را با دشواری مواجه کرده بود.

اسکندری‌نژاد افزود: در این آتش‌سوزی بیش از ۳۰ هکتار از زیراشکوب و بخشی از جنگل دچار حریق شد و خسارت‌های بسیار عمیق و جبران‌ناپذیری به عرصه‌های طبیعی منطقه وارد آمد که با هیچ مبلغی قابل جبران نیست.

وی تصریح کرد: برآورد دقیق تعداد درختان آسیب دیده پس از پایان عملیات پایش و ارزیابی کارشناسی اعلام می‌شود.

به گزارش ایرنا، بخشی از جنگل‌های منطقه اَرمَند در شهرستان خانمیرزا از ساعت ۱۱ صبح امروز یکشنبه بر اثر سرایت آتش از محل دفن غیراصولی و غیر بهداشتی زباله دچار حریق شده بود.