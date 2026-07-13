بازیکن جدید تیم فوتبال پرسپولیس درباره پیوستنش به این تیم توضیحاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مهدی تیکدری بازیکن جدید تیم فوتبال پرسپولیس درباره پیوستنش به این تیم اظهار کرد: خدا دستم را گرفت که به استقلال نرفتم. اتفاقات بزرگ برای تیم‌های بزرگ می‌افتد و باشگاه پرسپولیس مثل باشگاه رئال مادرید است. من ۷ سال منتظر بودم به پرسپولیس بیایم و قراردادم که تمام شد منتظر بودم این اتفاق بیفتد و من به پرسپولیس بیایم.

او افزود: با انگیزه بسیار زیادی به پرسپولیس آمدم و می‌توانم کمک کنم. قول می‌دهم بیش از ۱۰۰ درصد توانم را برای پرسپولیس بگذارم. به هر حال چیزی جز قهرمانی هواداران پرسپولیس را راضی نمی‌کند.

تیکدری بیان کرد: سرم را برای پرسپولیس جلوی توپ می‌گذارم و می‌خواهم در هربازی پاس گل و گل بزنم و بهترین عملکردم را داشته باشم. می‌خواهم در پرسپولیس آنقدر خوب باشم که وقتی اسم من می‌آید، بگویند درود به شرفش که چقدر خوب بازی کرد.

او اظهار کرد: کادر فنی خیلی خوبی داریم؛ از تارتار و کمک‌هایش گرفته تا آقای کریم باقری که اسطوره باشگاه است. فوروارد و وینگر راست در باشگاه گل گهر بازی می‌کردم که راحت‌تر بودم.

تیکدری درباره اینکه رقبای پرسپولیس کری بخواند؟ تو زمین نشان می‌دهیم کت تن چه کسی است.

او درباره اینکه دوست دارد هواداران پرسپولیس با چه لقبی تشویقش کنند، گفت: دوست دارم هواداران به من لقب تیکی لامبورگینی بدهند.