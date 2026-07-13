باشگاه خبرنگاران جوان- ولی‌الله حیاتی معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: در ساعت یک و ۳۵ دقیقه بامداد امروز دوشنبه، دو نقطه در اطراف اهواز مورد تهاجم پرتابه‌های دشمن آمریکایی واقع شد.

وی افزود: همچنین در ساعت یک و ۴۰ دقیقه بامداد امروز دوشنبه ۲۲ تیرماه نقاطی در شهرستان‌های بهبهان و دزفول مورد اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی قرار گرفت.

۴ نقطه در امیدیه و ماهشهر هدف پرتابه‌های دشمن قرار گرفت

وی گفت: در ساعت یک و ۴۵ دقیقه بامداد امروز دوشنبه ۲۲ تیرماه، چهار نقطه در شهرستان‌های امیدیه و ماهشهر مورد اصابت پرتابه‌های دشمن قرار گرفت.

حمله دشمن به یک نقطه در اندیمشک

حیاتی افزود: در ساعت ۲ بامداد امروز دوشنبه یک نقطه در شهرستان اندیمشک مورد اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی قرار گرفت.

معاون استاندار خوزستان هرگونه اصابت به فرودگاه اهواز را رد کرد.

وی اضافه کرد: در حال ارزیابی اماکن آسیب‌دیده هستیم و گزارش‌های تکمیلی از خسارات احتمالی این حادثه متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.