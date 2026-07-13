باشگاه خبرنگاران جوان- ولیالله حیاتی معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: در ساعت یک و ۳۵ دقیقه بامداد امروز دوشنبه، دو نقطه در اطراف اهواز مورد تهاجم پرتابههای دشمن آمریکایی واقع شد.
وی افزود: همچنین در ساعت یک و ۴۰ دقیقه بامداد امروز دوشنبه ۲۲ تیرماه نقاطی در شهرستانهای بهبهان و دزفول مورد اصابت پرتابههای دشمن آمریکایی قرار گرفت.
۴ نقطه در امیدیه و ماهشهر هدف پرتابههای دشمن قرار گرفت
وی گفت: در ساعت یک و ۴۵ دقیقه بامداد امروز دوشنبه ۲۲ تیرماه، چهار نقطه در شهرستانهای امیدیه و ماهشهر مورد اصابت پرتابههای دشمن قرار گرفت.
حمله دشمن به یک نقطه در اندیمشک
حیاتی افزود: در ساعت ۲ بامداد امروز دوشنبه یک نقطه در شهرستان اندیمشک مورد اصابت پرتابههای دشمن آمریکایی قرار گرفت.
معاون استاندار خوزستان هرگونه اصابت به فرودگاه اهواز را رد کرد و گفت: در ساعت ۲ و ۲۰ دقیقه بامداد امروز دوشنبه ۲۲ تیرماه نیز نقاطی در شهرستان های آبادان و شادگان مورد اصابت پرتابه های دشمن آمریکایی قرار گرفت.
وی اضافه کرد: در حال ارزیابی اماکن آسیبدیده هستیم و گزارشهای تکمیلی از خسارات احتمالی این حادثه متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
یک شهید و چهار مجروح در پی حمله دشمن به ماهشهر
معاون استاندار خوزستان گفت: در پی تهاجم بامداد دوشنبه دشمن آمریکایی، و اصابت یک پرتابه به ایستگاه پمپاژ آب کشاورزی در شهرستان ماهشهر، نگهبان این مجموعه به شهادت رسید و چهار نفر دیگر مجروح شدند.
او افزود:وضعیت مجروحان توسط دستگاههای امدادی و درمانی در حال پیگیری است.