باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - مهدی هاشمی، تهیه‌کننده ویژه‌برنامه «جام ۲۶» درباره چالش‌های پوشش جام‌جهانی ۲۰۲۶، مشکلات اعزام گروه‌های تولیدی به آمریکا، خرید حق پخش مسابقات، همکاری خبرنگاران مقیم آمریکا و ویژگی‌های این برنامه تلویزیونی سخن گفت.

هاشمی درباره مشکلات پوشش این دوره از جام‌جهانی گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های ما، اعزام گروه‌های تولیدی به آمریکا بود. تقریباً از آبان‌ماه سال گذشته برای اعزام همکاران و انتقال تجهیزات استودیوی برنامه اقدام کردیم، اما با مشکلات متعددی روبه‌رو شدیم. همچنین در موضوع خرید حق پخش مسابقات نیز با وجود تمام کارشکنی‌ها، اما رسانه ملی توانست در آخرین لحظات حق پخش انحصاری این رقابت‌ها را خریداری کند.

تهیه‌کننده ویژه‌برنامه «جام ۲۶» با اشاره به تدابیر اندیشیده شده برای پوشش میدانی مسابقات افزود: با توجه به محدودیت‌های دریافت ویزا و برخورد‌های سیاسی با گروه اعزامی، تصمیم گرفتیم از ظرفیت خبرنگاران مقیم آمریکا استفاده کنیم. بر همین اساس، هشت خبرنگار در شهر‌های مختلف آمریکا با نشان برنامه «جام ۲۶» فعالیت خود را آغاز کردند و گزارش‌های خبری و حاشیه‌ای مسابقات را برای برنامه ارسال کردند که با استقبال مخاطبان همراه شد.

وی ادامه داد: جا دارد از همه دوستانی که با وجود مشکلات فراوان در آمریکا با ما همکاری کردند، تشکر کنم. متأسفانه چند روز پیش برای سه نفر از خبرنگاران محلی مشکلاتی ایجاد شد و آنها را احضار کردند و اطلاعاتی از آنها خواستند. به همین دلیل، چند روزی است که از گزارش‌های این عزیزان بی‌بهره مانده‌ایم، اما سایر همکاران همچنان با قدرت به فعالیت خود ادامه می‌دهند. با وجود همه این مشکلات، از حدود ۱۰ روز پیش از آغاز جام‌جهانی گزارش‌های اختصاصی از محل مسابقات تهیه و پخش شد و ان‌شاءالله تا پایان رقابت‌ها، از جمله دیدار فینال، تیم رسانه ملی در محل مسابقات حضور خواهد داشت.

هاشمی همچنین از همراهی پیمان اسدیان و یک تصویربردار با تیم ملی فوتبال ایران خبر داد و گفت: این گروه از اردوی ترکیه تا کمپ تیم ملی در مکزیک، به نمایندگی از رسانه ملی، در کنار تیم حضور داشتند و آخرین اخبار و شرایط ملی‌پوشان را به‌صورت مستمر پوشش دادند.

تهیه‌کننده «جام ۲۶» درباره عدم حضور محمدرضا احمدی در این برنامه و برخی گمانه‌زنی‌ها درباره قطع همکاری او با صداوسیما نیز توضیح داد: در دوره‌های گذشته جام‌جهانی و یورو از ترکیب محمدرضا احمدی و محمدحسین میثاقی استفاده می‌کردیم، اما امسال به دلیل کسالت پدر آقای احمدی و همچنین طولانی بودن زمان برنامه، از حضور حافظ کاظم‌زاده استفاده شد. این موضوع نیز در نخستین قسمت برنامه توسط مجریان برای مخاطبان توضیح داده شد.

وی با اشاره به پوشش مسابقات جام‌جهانی گفت: از مجموع ۱۰۴ مسابقه این رقابت‌ها، ۹۲ دیدار از شبکه سه سیما پخش شد و در کنار آن تلاش کردیم از گزارشگران جوان با سبک‌های متفاوت نیز استفاده کنیم.

هاشمی پوشش نزدیک به ۱۴ ساعته مسابقات را مهم‌ترین ویژگی «جام ۲۶» دانست و افزود: برای این تورنمنت حدود ۶۰۰ آیتم تولید شد که به دلیل محدودیت زمان، امکان پخش همه آنها فراهم نشد و در سایت «FBTV۳» در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

این تهیه‌کننده درباره دکور برنامه نیز گفت: دکور «جام ۲۶» در فضایی ۵۰۰ متری و با الهام از فراموش‌نشدن تجاوز دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به ورزشگاه ۱۲ هزار نفری طراحی و ساخته شد که با استقبال مخاطبان روبه‌رو شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: استفاده از هوش مصنوعی، گرافیک‌ها و آیتم‌های اختصاصی، ارائه آمار و اطلاعات لحظه‌ای، تحلیل‌های فنی و حضور کارشناسان و مهمانان خارجی برای بررسی مسابقات، از بخش‌های شاخص و مورد توجه ویژه‌برنامه «جام ۲۶» بوده است.