باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - حسن خان محمدی پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره انتخاب مهدی تارتار برای هدایت سرخپوشان اظهار کرد: به نظرم ما باید ببینیم که از تیم پرسپولیس میخواهیم دفاعی بازی کند و یا اینکه بازی هجومی ارائه بدهد و براساس سیستم بازی باید مربی بیاوریم. وقتی شما یک مربی را انتخاب میکنید دیگر او فلسفه اش را عوض نمیکند.
او افزود: اگر یک مربی بخواهد فلسفه اش را عوض کند، سخت خواهد شد. ما باید ببینیم که تارتار را به پرسپولیس آوردیم میخواهیم دفاعی بازی کنیم و یا اینکه قصد داریم هجومی بازی کنیم و این مسائل مهم هستند.
خان محمدی درباره اینکه فلسفه مهدی تارتار بیشتر دفاعی بوده است، گفت: به هر حال این تفکر مدیریت باشگاه پرسپولیس بوده که تارتار را برای سرمربیگری تیمش انتخاب کرده است. تارتار مربی خوبی است و ایشان سالهای سال است که دارد خوب کار میکند و در تیمهایی که بوده عملکرد خوبی داشته است. ما باید ببینیم که فلسفه مدیریت باشگاه پرسپولیس چه بوده است. آیا ما میخواهیم با یک سیستم دفاعی وارد مسابقات لیگ شویم و یا اینکه سیستم هجومی را در نظر میگیریم. به هر حال این دست مدیران است که نگاهشان نتیجه گرفتن است و یا اینکه تیمشان زیبا بازی کند و در کنار آن هم نتیجه بگیرد.
پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه عملکرد مهدی تارتار در سایر تیمها خوب نبوده است، گفت: مهدی تارتار در تیمهایی که حضور داشت، مدعی قهرمانی نبودند. ایشان هدایت تیمهایی را برعهده داشته که میانه جدول و یا انتهای جدول بودند و نتیجه هم گرفته است. در کل سیاست مدیریت باشگاه پرسپولیس در انتخاب تارتار مهم است.
خان محمدی درباره اینکه مهدی تارتار میتواند رختکن پرسپولیس را کنترل کند، بیان کرد: بله، تارتار چندین سال است که مربیگری میکند و کنترل رختکن که مشکلی نیست و میتواند این کار را انجام بدهد. منتهی فلسفه بازی مهم است که تارتار میخواهد تیمش دفاعی بازی کند و یا بازی هجومی ارائه بدهد.
پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه گفته میشود پرسپولیس شعبه دوم گل گهر شده است، گفت: به هر حال تارتار سرمربی پرسپولیس است و اختیار دارد که بازیکنانی بیاورد. فقط باشگاه زمانی میتواند یقه این مربی را بگیرد که نتواند نتیجه به دست آورد. باشگاه نمیتواند به تارتار بگوید که چرا بازیکنان گل گهر را به پرسپولیس آوردی. این شرح وظایف سرمربی است که دست خودش هست و میتواند هر بازیکنی که میخواهد بیاورد و کسی هم نمیتواند از او ایراد بگیرد.
او درباره اینکه جدایی چند بازیکن باتجربه پرسپولیس را چطور ارزیابی میکند، گفت: این موضوع در فوتبال طبیعی است، که برخی از بازیکنان که سن بالایی دارند و دیگر نمیتوانند به تیم پرسپولیس کمک کنند، بازیکنان دیگر جایگزینشان میشوند. حالا این نفرات به خصوص عالیشاه بازیکنان خوبی بودند. به هر حال این بازیکنان سالهای سال است که برای پرسپولیس بازی کردند و کارنامه درخشانی داشتند و اینها مسائلی است که باشگاه تصمیم میگیرد و نمیدانم با سرمربی مشورت کردند یا نه! در نهایت باید ببینیم که باشگاه پرسپولیس تصمیم خوبی گرفته است یا نه! مثلا ما هر سال احمد زاده را به این ور و آن ور میفرستادیم و خوب هم کار میکند و دوباره او را برمیگرداندیم. سروش رفیعی هم یک بار به سپاهان فرستادیم دوباره او را برگرداندیم.
خان محمدی درباره اینکه پروژه جوانگرایی تا الان در پرسپولیس اجرایی نشده است، گفت: جوانگرایی در فوتبال ما بالای ۲۵، ۲۶ سال است، اما در فوتبال اروپا ۱۶، ۱۷ سال است. تفکر و نگاه ما به جوانگرایی این بوده است که به بازیکن ۲۷ ساله جوان میگوییم. منتهی این بازیکنان با این سن و سال، نصف راه را رفتهاند و به نظرم بازیکن جوان زیر ۲۰ سال است و امیر حسین محمودی جوان محسوب میشود.
پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه سرخپوشان باید در چه پستهایی بازیکن بگیرند، گفت: من نمیدانم شرایط پرسپولیس به چه صورت است و نگاه مدیران به فوتبال چه چیزی است و آنها میخواهند تیمشان قهرمان شود و یا جایگاههای اول تا سوم را به دست آورند. اینها دست مدیریت باشگاه است، که بازیکنانی بگیرند که در حد آسیا باشند و شرایط خوبی را برای پرسپولیس به وجود آورند.
او درباره اینکه به نظرش پرسپولیس میتواند با تارتار به موفقیت برسد، گفت: ما برای تارتار آرزوی موفقیت میکنیم. تارتار مربی ایرانی است و چند سال در لیگ مربیگری کرده و ان شا الله بتواند این کار را انجام بدهد و همه اینها منوط به این است که باشگاه ما نگاهشان به فوتبال چه چیزی بوده که تارتار را انتخاب کرده است. به هر حال ایشان اگر تفکرش نتیجه گرفتن و یا هجومی بازی کردن است، باید مشخص شود. البته ما نمیدانیم که تفکر تارتار چه چیزی است و نمیتوانیم استدلال کنیم.
خان محمدی بیان کرد: یک زمانی شما با تیم خود مقام سوم را به دست میآورید و هواداران راضی نیستند و یک موقع است که تیم شما رتبه سوم را کسب میکند، اما هواداران از نحوه بازی تیمتان راضی هستند. اگر واقعا تیم پرسپولیس تا دقیقه ۴۰ بازی نتواند گل بزند و شرایطش به آن صورت که باشد، نباشد، مطمئن باشید که به چالش کشیده میشود. هوادار پرسپولیس برایش فرقی نمیکند که چه کسی سرمربی است و او فقط یک بازی خوب از تیمش میخواهد و تا دقیقه ۳۰ بازی هم حداقل میخواهد تیمش ۲ گل زده باشد. منتهی من نمیدانم که نگاه مدیریت باشگاه برای انتخاب تارتار چه بوده است.
پیشکسوت پرسپولیس تصریح کرد: من درباره قلعه نویی هم گفتم که مربی بدی نیست و یکی از بهترین مربیان ایران بوده است، اما وقتی ما قلعه نویی را برای تیم ملی انتخاب کردیم میدانیم که او با جوانها به مسابقات نمیرود و با بازیکنان باتجربه و با سن زیاد به مسابقات میرود که نتیجه بگیرد. خیلیها میگویند که چرا قلعه نویی بازیکن جوان به جام جهانی نبرد. اگر شما میخواهید جوانگرایی کنید نباید قلعه نویی را برای هدایت تیم ملی انتخاب کنید. ما یک نفر را انتخاب میکنیم و بعد میگوییم که چرا جوانها را به مسابقات نمیبرد و شما باید مربی انتخاب کنید که جوانها را به مسابقات ببرد. مدیران فدراسیون فوتبال و باشگاه پرسپولیس باید سرمربی انتخاب کنند که به فلسفه شان بخورد و اگر به فلسفه شان نمیخورد نباید آن سرمربی را برای هدایت تیمشان برگزینند، هم مربی و هم شما زیر سوال میروید. ان شا الله تارتار نتیجه خوبی بگیرد و آرزوی موفقیت برای این مربی میکنیم.