رزمندگان هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مرحله دوم عملیات مقابله به مثل، مرکز فرماندهی و کنترل پهپادی ارتش آمریکا در بحرین را درهم کوبیدند.

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد دوشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۵ در اطلاعیه ای اعلام کرد:

بسم الله قاصم الجبارین

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّیٰ لَا تَکُونَ فِتْنَةٌ وَیَکُونَ الدِّینُ کُلُّهُ لِلَّهِ

رژیم شرور و جنگ زیست آمریکا که از آغاز تاسیس تاکنون زمان‌های اندکی را بدون جنگ و شرارت نظامی سپری کرده و از شکست‌های اخیر در مواجهه با رزمندگان اسلام هم درس عبرت نگرفته و به تجاوزات خود ادامه می‌دهد.



در پاسخ به این شرارت‌ها، رزمندگان هوافضای سپاه در مرحله دوم عملیات مقابله به مثل خود مراکز مهم تعمیرات و نگهداری بالگردی، آشیانه هواپیمای جنگ الکترونیک پی ۸ و مرکز فرماندهی و کنترل پهپادی ارتش کودککش آمریکا در پایگاه آمریکا در شیخ عیسی بحرین را در هم کوبیدند.



عملیات مقابله به مثل ادامه دارد.



إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ