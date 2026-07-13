فرمانده پلیس شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) کشف ۵۰ هزار دلار ارز قاچاق در این شهر فرودگاهی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محسن لریان گفت: کارکنان پلیس مستقر در گیت های بازرسی ترمینال به شخصی از مسافرین پروازهای خارجی در خصوص قاچاق ارز مظنون شدند.

فرمانده پلیس شهر فرودگاهی امام(ره) در ادامه بیان‌داشت: پس از بازرسی دقیق از بار همراه، وی مقدار ۵۰ هزار دلار آمریکا ارز قاچاق به ارزش ۹۰ میلیارد ریال که در چمدان خود جاسازی کرده بود، کشف و ضبط شد.



لریان در پایان اذعان داشت: پلیس شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) با جدیت به جهت جلو گیری از ضربه به اقتصاد داخلی از خروج هر گونه سرمایه کشور توسط سودجویان به خارج از کشور جلو گیری می‌کند.

گفتنی است با توجه به عدم اخذ مجوز از بانک مرکزی، محموله و بسته‌ قاچاق توسط متهمان محرز با هماهنگی مقام قضایی، پرونده تشکیل داده می‌شود و اقدامات قانونی انجام می‌گیرد.

منبع: شهر فرودگاهی امام خمینی