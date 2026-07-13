باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی یکشنبه شب ۲۱ تیر ۱۴۰۵ در واکنش به ابراز نگرانی سخنگوی سازمان ملل متحد درباره آنچه که «برخورد نظامی» و حملات ایران علیه کشورهای منطقه و کشتی‌ها توصیف کرده است، در شبکه ایکس نوشت: آقای سخنگو، این وضعیت، «برخورد نظامی» نیست بلکه ادامه تجاوز آشکار نظامی است که از ۲۸ فوریه توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران آغاز گردید.



وی افزود: ایران به جایی حمله نکرده است؛ ضربات ایران علیه پایگاه‌ها و دارایی‌های نظامی متعلق به آمریکا، مستقر در کرانه جنوبی خلیج فارس، اعمال حق ذاتی دفاع مشروع طبق حقوق بین‌الملل است.



بقائی تأکید کرد: شما باید از کشورهایی که قلمرو و پایگاه‌های خود را در اختیار آمریکا قرار می‌دهند بخواهید که مانع از استفاده آمریکا از قلمروشان برای تدارک حمله به ایران شوند.



سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: مسئولانه نیست که به جای پاسخگو کردن متجاوزان به‌خاطر نقض فاحش حقوق بین‌الملل، ایران را به‌خاطر دفاع از خودش شماتت کنید.



وی افزود: ضمنا عنوان صحیح، «خلیج فارس» است؛ لطفا دستورالعمل‌های ذی‌ربط سازمان ملل از جمله بخشنامه‌ های مورخ ۱۸ اوت ۱۹۹۴ و ۱۴ می ۱۹۹۹ که استفاده از نام کامل «خلیج فارس» را الزامی می‌داند رعایت کنید.