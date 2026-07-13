وزارت امور خارجه در بیانیه ای ضمن محکومیت شدید حملات تجاوزکارانه به ایران طی ۲۴ ساعت گذشته، این اقدامات را وحشیانه و نقض فاحش اصول بنیادین منشور ملل متحد دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت امور خارجه در بیانیه ای ضمن محکومیت شدید حملات تجاوزکارانه به ایران طی ۲۴ ساعت گذشته، این اقدامات را وحشیانه و نقض فاحش اصول بنیادین منشور ملل متحد دانست و افزود: رژیم آمریکا تقریباً همه اجزای آن توافق را آشکارا نقض کرده است.

در بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که بامداد دوشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۵ انتشار یافته، آمده است: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، حملات تجاوزکارانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران طی ۲۴ ساعت گذشته را به شدت محکوم می‌کند. این حملات وحشیانه نه تنها نقض فاحش اصول بنیادین منشور ملل متحد، به‌ویژه بند ۴ ماده ۲، است بلکه تهدید جدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی بوده و همه تلاش‌های چندماهه اخیر برای کاهش تنش و برقراری آرامش در منطقه غرب آسیا را بی‌ثمر کرده است.

در این بیانه تصریح شده است: در حالیکه تنها ۲۵ روز از امضای تفاهم خاتمه جنگ گذشته است، رژیم آمریکا تقریباً همه اجزای آن توافق را آشکارا نقض کرده و با حمله به زیرساخت‌های حمل و نقل ایران، قایق‌های ماهیگیری و لنج‌های حمل بار، تاسیسات و ساختمان‌های هواشناسی، مرتکب شنیع‌ترین جنایات جنگی شده است.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این بیانیه افزود: رژیم آمریکا همچنین با مداخله آشکار در فرآیند اجرای ترتیبات لازم در تنگه هرمز توسط ایران، موجب بازگشت ناامنی در تنگه هرمز و اخلال در کشتیرانی تجاری بین‌المللی گردیده است. همزمان، ارتش تروریستی آمریکا به دلیل استفاده از قلمرو و امکانات کشورهای واقع در حاشیه جنوبی خلیج فارس برای تدارک تجاوز نظامی علیه ایران، عملا این کشورها را به عرصه جنگ غیرقانونی و جنایتکارانه خود علیه ملت ایران تبدیل کرده است.

در بیانیه وزارت امور خارجه تصریح شده است: جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر عزم خود برای دفاع از حاکمیت و تمامیت سرزمینی ایران در برابر تجاوز نظامی آمریکا و هر طرف متجاوز دیگری، نسبت به هرگونه مشارکت و همکاری با طرف‌های متجاوز هشدار می‌دهد. وزارت امور خارجه خاطرنشان می‌کند که کشورهای همسایه طبق حقوق بین‌الملل موظف به ممانعت از استفاده طرف‌های متجاوز از قلمرو و امکانات آنها برای ارتکاب تجاوز نظامی علیه ایران می‌باشند و منشا و مبدا حملات علیه ایران، هدف مشروع ضربات دفاعی نیروهای مسلح شجاع جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

در این بیانیه آمده است: هیات حاکمه آمریکا همزمان با پیمان‌شکنی، کارزار دروغ‌پراکنی و نشر اخبار جعلی برای وارونه جلوه‌دادن حقایق و توجیه قانون‌شکنی‌های خود را ادامه می‌دهد. وزارت امور خارجه تاکید می‌کند که آنچه رئیس‌جمهور آمریکا درباره نتیجه مذاکرات مسقط در روز شنبه ادعا کرده کذب محض و از سر استیصال است؛ مذاکرات مسقط اساسا متمرکز بر ترتیبات اداره تنگه هرمز و مسیرهای تردد بود و متاسفانه آمریکا با فشارهای پیدا و پنهان بر عمان، مانع از حصول نتیجه درباره آن شد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران افزود: وزارت امور خارجه با ابراز تاسف از رویکرد غیرسازنده دبیرخانه سازمان ملل متحد در قبال قانون‌شکنی و قلدری واضح آمریکا، مسئولیت دبیر کل و شورای امنیت این سازمان برای رسیدگی به نقض صلح و امنیت بین‌المللی را خاطرنشان می‌کند و خواستار پاسخگو کردن طرف‌های متجاوز و مواخذه و مجازات آمران و عاملان جنایات ارتکابی علیه ملت ایران است.

برچسب ها: نقض آتش بس ، جنایات آمریکا
خبرهای مرتبط
غریب آبادی: هیچ اقدامی علیه ایران نباید بدون پاسخ بماند
بقائی:
شماتت کردن ایران به‌ خاطر دفاع از خود در برابر تجاوز، غیرمسئولانه و ناروا است
پولیتیکو: ونس ممکن است به دلیل شکست در مذاکرات مورد سرزنش قرار گیرد
لبنان از حملات شب گذشته رژیم صهیونیستی به جنوب این کشور خبر داد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اجل معلق عمو لیندسی!/ رویای ویرانی‌ ایران به گور رفت
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۲۲ تیر
لاریجانی: پایگاه‌های ناتو در صورت اقدام علیه ایران، هدف مشروع خواهند بود
سازمان انرژی اتمی ایران: ادعای حمله به نیروگاه بوشهر صحت ندارد
سپاه: مخازن سوخت و زاغه مهمات پایگاه هوایی پرنس حسن در اردن به آتش کشیده شد
انهدام کامل مخازن سوخت، سامانه‌های پاتریوت و FPS پایگاه‌های آمریکایی در کویت
حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌های آمریکا در منطقه
مرکز فرماندهی و کنترل پهپادی ارتش آمریکا در بحرین درهم کوبیده شد
بیانیه وزارت خارجه در محکومیت حملات به ایران/ آمریکا همه اجزای توافق را نقض کرده است
شماتت کردن ایران به‌ خاطر دفاع از خود در برابر تجاوز، غیرمسئولانه و ناروا است
آخرین اخبار
انهدام پایگاه موشک‌های زمین به زمین ارتش آمریکا در کویت به دست نیروی زمینی سپاه
غریب آبادی: هیچ اقدامی علیه ایران نباید بدون پاسخ بماند
بیانیه وزارت خارجه در محکومیت حملات به ایران/ آمریکا همه اجزای توافق را نقض کرده است
شماتت کردن ایران به‌ خاطر دفاع از خود در برابر تجاوز، غیرمسئولانه و ناروا است
حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌های آمریکا در منطقه
انهدام کامل مخازن سوخت، سامانه‌های پاتریوت و FPS پایگاه‌های آمریکایی در کویت
مرکز فرماندهی و کنترل پهپادی ارتش آمریکا در بحرین درهم کوبیده شد
سپاه: مخازن سوخت و زاغه مهمات پایگاه هوایی پرنس حسن در اردن به آتش کشیده شد
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۲۲ تیر
اجل معلق عمو لیندسی!/ رویای ویرانی‌ ایران به گور رفت
لاریجانی: پایگاه‌های ناتو در صورت اقدام علیه ایران، هدف مشروع خواهند بود
سازمان انرژی اتمی ایران: ادعای حمله به نیروگاه بوشهر صحت ندارد
تصویب حمایت از کسب و کار‌های آسیب‌دیده از جنگ و برخی معافیت‌های گمرکی
تاکید رئیس جمهور بر تقویت تاب‌آوری ملی و مشارکت عمومی در تداوم اداره کشور
تأکید عراقچی بر استمرار حمایت ایران از مردم و تمامیت ارضی لبنان
پزشکیان در پیامی درگذشت امیر پیشین قطر را تسلیت گفت
نهاد مدیریت آبراه خلیج‌فارس: تردد از تنگه هرمز امکان‌پذیر نیست
پیام تسلیت عراقچی در پی درگذشت امیر سابق قطر
پیام تبریک پزشکیان به تیم ملی المپیاد فیزیک
سرلشکر صفوی: دشمن نتوانست توان دفاعی ایران را ضعیف کند
بیش از ۴۱ درصد متقاضیان واجد شرایط، در صف وام ازدواج هستند
کاخ سفید دیگر برای ترامپ امن نخواهد بود!
پیام مشترک تهران و اسلام‌آباد؛ خویشتنداری و گفت‌و‌گو راه ثبات منطقه
دومین روز انهدام مهمات عمل نکرده دشمن در شهرستان پاکدشت
برگزاری مراسم بزرگداشت «قائد شهید امت» از سوی رهبر انقلاب
توضیحات سخنگوی وزارت امور خارجه درباره سفر عراقچی به عمان در روز شنبه
بازآفرینی میراث رهبر شهید در قالب رسانه‌های نوین برای نسل Z
قالیباف: دوران توافقات یک‌طرفه تمام شده است
روایتی از یک پدرکشتگی