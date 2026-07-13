وزارت امور خارجه در بیانیه ای ضمن محکومیت شدید حملات تجاوزکارانه به ایران طی ۲۴ ساعت گذشته، این اقدامات را وحشیانه و نقض فاحش اصول بنیادین منشور ملل متحد دانست.

در بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که بامداد دوشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۵ انتشار یافته، آمده است: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، حملات تجاوزکارانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران طی ۲۴ ساعت گذشته را به شدت محکوم می‌کند. این حملات وحشیانه نه تنها نقض فاحش اصول بنیادین منشور ملل متحد، به‌ویژه بند ۴ ماده ۲، است بلکه تهدید جدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی بوده و همه تلاش‌های چندماهه اخیر برای کاهش تنش و برقراری آرامش در منطقه غرب آسیا را بی‌ثمر کرده است.

در این بیانه تصریح شده است: در حالیکه تنها ۲۵ روز از امضای تفاهم خاتمه جنگ گذشته است، رژیم آمریکا تقریباً همه اجزای آن توافق را آشکارا نقض کرده و با حمله به زیرساخت‌های حمل و نقل ایران، قایق‌های ماهیگیری و لنج‌های حمل بار، تاسیسات و ساختمان‌های هواشناسی، مرتکب شنیع‌ترین جنایات جنگی شده است.



وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این بیانیه افزود: رژیم آمریکا همچنین با مداخله آشکار در فرآیند اجرای ترتیبات لازم در تنگه هرمز توسط ایران، موجب بازگشت ناامنی در تنگه هرمز و اخلال در کشتیرانی تجاری بین‌المللی گردیده است. همزمان، ارتش تروریستی آمریکا به دلیل استفاده از قلمرو و امکانات کشورهای واقع در حاشیه جنوبی خلیج فارس برای تدارک تجاوز نظامی علیه ایران، عملا این کشورها را به عرصه جنگ غیرقانونی و جنایتکارانه خود علیه ملت ایران تبدیل کرده است.

در بیانیه وزارت امور خارجه تصریح شده است: جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر عزم خود برای دفاع از حاکمیت و تمامیت سرزمینی ایران در برابر تجاوز نظامی آمریکا و هر طرف متجاوز دیگری، نسبت به هرگونه مشارکت و همکاری با طرف‌های متجاوز هشدار می‌دهد. وزارت امور خارجه خاطرنشان می‌کند که کشورهای همسایه طبق حقوق بین‌الملل موظف به ممانعت از استفاده طرف‌های متجاوز از قلمرو و امکانات آنها برای ارتکاب تجاوز نظامی علیه ایران می‌باشند و منشا و مبدا حملات علیه ایران، هدف مشروع ضربات دفاعی نیروهای مسلح شجاع جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.



در این بیانیه آمده است: هیات حاکمه آمریکا همزمان با پیمان‌شکنی، کارزار دروغ‌پراکنی و نشر اخبار جعلی برای وارونه جلوه‌دادن حقایق و توجیه قانون‌شکنی‌های خود را ادامه می‌دهد. وزارت امور خارجه تاکید می‌کند که آنچه رئیس‌جمهور آمریکا درباره نتیجه مذاکرات مسقط در روز شنبه ادعا کرده کذب محض و از سر استیصال است؛ مذاکرات مسقط اساسا متمرکز بر ترتیبات اداره تنگه هرمز و مسیرهای تردد بود و متاسفانه آمریکا با فشارهای پیدا و پنهان بر عمان، مانع از حصول نتیجه درباره آن شد.



وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران افزود: وزارت امور خارجه با ابراز تاسف از رویکرد غیرسازنده دبیرخانه سازمان ملل متحد در قبال قانون‌شکنی و قلدری واضح آمریکا، مسئولیت دبیر کل و شورای امنیت این سازمان برای رسیدگی به نقض صلح و امنیت بین‌المللی را خاطرنشان می‌کند و خواستار پاسخگو کردن طرف‌های متجاوز و مواخذه و مجازات آمران و عاملان جنایات ارتکابی علیه ملت ایران است.