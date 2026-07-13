بازار سهام در دو راهی سودآوری و ریسک

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - معاملات بازار سهام در روزهای اخیر درگیر یک پارادوکس بنیادی شده است؛ از یکسو برخی گزارشهای عملکرد ۳ ماهه شرکتها نویدبخش سودآوری است و از سوی دیگر، سایه سنگین ریسکهای سیستماتیک، نقدینگی را از بازار فراری داده است. تالار شیشهای که این روزها بین منطق اعداد و هیجانات سیاسی دستوپای میزند، در مرحلهای از غربالگری سرمایهگذاران قرار دارد.
در ادامه کوروش کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با اشاره به تغییر رفتار معاملهگران گفت: بازار سرمایه به دلیل انتشار گزارشهای سه ماهه و گزارشهای سال گذشته، اکنون به سمت نمادهایی حرکت میکند که پیشبینی سودآوری مطلوبی برای امسال و آینده دارند. تقاضا در حال حاضر هوشمندانهتر شده و پول به سمت صنایعی هدایت میشود که عملیات فروش و وضعیت مالی درخشانتری را برای سهامداران خود رقم میزنند. در واقع، مسیر نمادها طی دو هفته اخیر از کلیت بازار متمایز شده است.
او در تشریح وضعیت نوسانات رفتوبرگشتی بازار افزود: اخبار خارج از چارچوبهای عملیاتی شرکتها و صنایع که تحت عنوان «ریسکهای سیستماتیک» (مانند جنگ و موارد مشابه) شناخته میشوند، همچنان هیجانات بسیار زیادی را در بازار ایجاد میکنند. نوسان رفت و برگشتی که در یک روز شاهد وضعیت مستعد صعود و در روز بعد شاهد وضعیت منفی هستیم، نشاندهنده وزن بالای ریسکهای سیستماتیک در تصمیمگیری سهامداران است.
آسایش با نگاهی به افق کوتاهمدت بازار تأکید کرد: دوره زمانی اثرگذاری هیجانات ناشی از این ریسکها کوتاهتر شده است؛ بهطوری که ممکن است بازار طی یک یا دو روز این هیجانات را تخلیه کرده و سپس به روند منطقی و عملیاتی خود بازگردد. بهطور کلی، اگر متغیرهای بنیادی را در نظر بگیریم، روند همچنان صعودی است، اما این صعود به شکلی که توازن بین تمام نمادها باشد نخواهد بود؛ بلکه پول به سمت نمادهایی خواهد رفت که پیشبینی سودآوری و عملیات خوب آنها طی چند ماه آینده مدنظر بازار است.َ
در سوی دیگر میدان، نگاهی به آمار جریان پول نشان میدهد که « ریسکهای سیستماتیک و کمبود اعتماد» مهمترین متغیر در ناکامیهای اخیر بورس است؛ در همین راستا ملیکا برقیزاده، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ضمن تحلیل وضعیت معاملات روز گذشته شنبه تصریح کرد: بازار همچنان با کمبود اعتماد، خروج نقدینگی و ضعف تقاضا روبهرو است. برای اینکه بتوان از پایان روند نزولی صحبت کرد، باید چند سیگنال معکوس را مشاهده کنیم: خروج پول حقیقی متوقف شود، ارزش معاملات افزایش پیدا کند، صفهای فروش کاهش یابد و تقاضا به نمادهای بزرگ بازگردد. تا قبل از مشاهده این نشانهها، هر رشد احتمالی، بیشتر جنبه موقتی داشته و نمیتوان آن را آغاز یک روند صعودی جدید دانست.
در نهایت گفتنی است، بازار سهام ایران در وضعیت کنونی با وجود برخی نشانههای بنیادی مثبت، هنوز از دام بیاعتمادی و ریسکهای بیرونی خارج نشده است. از اینرو، هرچند مسیر کلی بازار میتواند در میانمدت رو به بهبود باشد، اما این بهبود یکدست و فراگیر نخواهد بود و فعلاً برنده اصلی، سهمهایی هستند که پشتوانه عملیاتی و سودآوری قویتری دارند.
بازار فعلی بهدلیل ماهیت «سهممحور» و نوسانات بالا، برای معاملهگران کمتجربه بسیار پرریسک است بر همین اساس کارشناسان معتقدند سهامداران اگر زمان یا تخصص کافی برای تحلیل بنیادی و رصد گزارشهای ماهانه ندارند، هرگز بهصورت مستقیم معامله نکنند. بهترین راهکار، استفاده از ابزارهای غیرمستقیم نظیر صندوقهای سرمایهگذاری (ETF) است؛ چراکه مدیریت دارایی افراد به متخصصان سپرده میشود. با این رویکرد، ریسک خطاهای شخصی کاهش یافته و احتمال کسب بازدهی منطقی افزایش پیدا میکند.