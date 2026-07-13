سپاه اعلام کرد: پایگاه موشک‌های زمین به زمین ارتش کودک‌کش آمریکا در کویت به دست رزمندگان نیروی زمینی سپاه منهدم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پایگاه موشک‌های زمین به زمین ارتش کودک‌کش آمریکا در کویت به دست رزمندگان نیروی زمینی سپاه منهدم شد.

متن اطلاعیه شماره ۴ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله قاصم الجبارین 

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

 به استحضار ملت شریف ایران می‌رسانیم؛

در چهارمین مرحله از عملیات مقابله به مثل، رزمندگان نیروی زمینی قهرمان سپاه، پایگاه موشک‌های زمین به زمین ارتش کودک‌کش آمریکا در کویت را هدف قرار دادند و دو سکوی موشکی «های مارس» و زاغه‌های مملو از موشک را به آتش کشیده و به طور کامل منهدم کردند. 

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

برچسب ها: سپاه پاسداران ، حمله موشکی ، پایگاه آمریکا
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