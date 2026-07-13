باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک‌منش - بابایی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما اظهار کرد: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد با عبور دمای هوا از ۴۰ درجه سانتی‌گراد، به ازای هر یک درجه افزایش دما، مصرف آب بین ۳ تا ۵ درصد افزایش می‌یابد؛ موضوعی که فشار قابل توجهی بر منابع و شبکه توزیع آب وارد می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه آب شرب با صرف هزینه و تلاش فراوان تأمین می‌شود، افزود: همکاران شرکت آب و فاضلاب به‌صورت شبانه‌روزی برای حفظ پایداری شبکه و تأمین آب مشترکان تلاش می‌کنند، اما همراهی مردم در صرفه‌جویی و پرهیز از مصرف‌های غیرضروری، نقش تعیین‌کننده‌ای در عبور از روز‌های گرم پیش رو دارد.

مدیر روابط عمومی آبفای لرستان درباره گلایه برخی شهروندان از قطعی یا افت فشار آب در مناطقی از خرم‌آباد نیز گفت: در محدوده خیابان انقلاب و برخی معابر اطراف، عملیات تعمیر و تقویت زیرساخت‌های شبکه در حال اجراست. این اقدامات ممکن است به‌طور موقت باعث قطعی یا افت فشار آب شود، اما با هدف افزایش پایداری و بهبود کیفیت خدمات در آینده انجام می‌شود.

بابایی همچنین درباره گزارش‌های مربوط به کدورت آب در برخی نقاط شهر تصریح کرد: مشکل ایجادشده در منطقه ایزد و شهرک حکمت که بر اثر نقص تجهیزات یکی از چاه‌ها به وجود آمده بود، در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شده و اکنون آب شرب این مناطق از نظر کیفیت در شرایط مطلوب قرار دارد.

وی با اشاره به شرایط برخی روستا‌های استان خاطرنشان کرد: تعدادی از روستا‌هایی که تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب نیستند، در فصل گرما با چالش بیشتری در تأمین آب مواجه می‌شوند و افزایش مصرف، این مشکلات را تشدید می‌کند.

مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب لرستان در پایان از شهروندان خواست با رعایت الگوی صحیح مصرف و صرفه‌جویی در استفاده از آب شرب، زمینه تأمین پایدار آب برای همه مشترکان استان را فراهم کنند

لرستان سال‌هاست با چالش‌های متعددی در حوزه آب روبه‌روست. کاهش بارندگی، افت سطح آب‌های زیرزمینی، فرسودگی بخشی از شبکه‌های انتقال، افزایش جمعیت شهری و تغییر الگوی مصرف، شرایطی را رقم زده که کوچک‌ترین افزایش مصرف می‌تواند تعادل شبکه را بر هم بزند. نتیجه این وضعیت، افت فشار، قطعی‌های مقطعی و دشواری تأمین آب در برخی مناطق شهری و روستایی است.

نکته قابل توجه این است که بخش عمده افزایش مصرف در روز‌های گرم، به نیاز‌های ضروری اختصاص ندارد. شست‌وشوی خودرو با آب شرب، آبیاری فضای سبز در ساعات گرم روز، شستن حیاط و معابر و استفاده غیراصولی از آب، سهم قابل توجهی در افزایش مصرف دارند. این در حالی است که آب شرب، گران‌بهاترین نوع آب تولیدی است و برای تأمین هر لیتر آن، هزینه‌های فراوانی صرف می‌شود.

شرکت آب و فاضلاب لرستان در روز‌های اخیر اعلام کرده است که همزمان با موج گرما، عملیات تعمیر، نوسازی و تقویت شبکه نیز در برخی نقاط استان ادامه دارد. طبیعی است که اجرای این پروژه‌ها گاهی با افت فشار یا قطعی موقت آب همراه باشد، اما هدف نهایی، افزایش پایداری شبکه و جلوگیری از مشکلات بزرگ‌تر در آینده است.

از سوی دیگر، وضعیت برخی روستا‌ها حساس‌تر است. بسیاری از روستا‌هایی که خارج از پوشش شبکه آبفا قرار دارند، از منابع محلی، چشمه‌ها یا چاه‌های محدود استفاده می‌کنند؛ منابعی که در فصل گرما با کاهش آبدهی مواجه می‌شوند. در چنین شرایطی، صرفه‌جویی در مصرف آب تنها یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه ضرورتی برای حفظ زندگی و استمرار تأمین آب است.

مدیریت مصرف آب، به معنای محروم شدن از آسایش نیست؛ بلکه یعنی استفاده هوشمندانه از این سرمایه ارزشمند. بستن شیر آب هنگام مسواک زدن، تعمیر شیر‌های چکه‌کن، استفاده از ماشین لباسشویی و ظرفشویی با ظرفیت کامل، آبیاری فضای سبز در ساعات خنک شبانه‌روز و پرهیز از مصارف غیرضروری، اقداماتی ساده، اما مؤثر هستند که اگر به یک فرهنگ عمومی تبدیل شوند، می‌توانند میلیون‌ها لیتر آب را در طول تابستان ذخیره کنند.

حفظ منابع آب تنها وظیفه دولت یا شرکت آب و فاضلاب نیست. هر شهروند، هر خانواده و هر واحد صنفی در این مسئولیت سهیم است. تجربه نشان داده است که هر زمان مردم در مدیریت مصرف همراه بوده‌اند، بحران‌ها با کمترین آسیب پشت سر گذاشته شده است.

آب، میراث مشترک همه نسل‌هاست. اگر امروز در مصرف آن دقت نکنیم، فردا شاید دیگر فرصتی برای جبران باقی نمانده باشد. تابستان‌های گرم می‌آیند و می‌روند، اما آنچه آینده لرستان را تضمین می‌کند، فرهنگ درست مصرف آب و احساس مسئولیت همگانی در قبال این سرمایه بی‌بدیل است.