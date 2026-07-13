باشگاه خبرنگاران جوان - نواب قائدی، مدیرعامل شرکت برق منطقهای فارس و بوشهر، با اشاره به استقرار جبهه هوای گرم در کشور و حساسیت بالای شرایط بهرهبرداری از شبکه، رمز عبور موفق از این روزهای سخت را «همدلی مردم و مدیریت هوشمندانه مصرف» دانست.
قائدی با بیان اینکه تامین برق پایدار در شرایط کنونی با چالشهای مضاعفی روبهرو است، اظهار داشت: آسیبهای باقیمانده از جنگ ۴۰ روزه، فشار مضاعفی بر زیرساختها و شبکه برق وارد کرده است. از سوی دیگر، تداوم گرمای شدید در روزهای آینده موجب افزایش مصرف بهویژه در بخش سرمایشی شده و همزمان، این دمای بالا تحمل و راندمان تجهیزات شبکه را کاهش میدهد. ترکیب این افزایش مصرف و افت تابآوری تجهیزات، شرایط بهرهبرداری از شبکه را بسیار حساستر از گذشته کرده است.
او با تاکید بر اینکه مدیریت مصرف توسط مشترکان اکنون مهمترین عامل برای کمک به حفظ پایداری شبکه است، صرفهجویی در مصرف برق را در این مقطع نه تنها یک انتخاب، بلکه یک «ضرورت فنی و ملی» خواند و از تمام مشترکان، صنایع و کشاورزان دعوت کرد تا به پویش «۲۵ درجه؛ قرار همدلی» بپیوندند.
مدیرعامل برق منطقهای فارس و بوشهر افزود: تنظیم دمای سامانههای سرمایشی روی ۲۵ درجه سانتیگراد، استفاده از دور کند کولرهای آبی و عدم استفاده از تجهیزات پرمصرف در ساعات اوج بار (یعنی از ساعت ۱۲ تا ۱۷ و ۱۹ تا ۲۳)، گامهای ساده، اما حیاتی هستند که پایداری شبکه برق را برای همه تضمین میکنند.
قائدی در پایان با قدردانی از صبوری و همراهی مردم فهیم این دو استان تصریح کرد: همکاران ما با تلاش شبانهروزی متعهد به تامین برق مطمئن هستند و قطعا با درک متقابل شرایط و پیوستن به این قرار همدلی، این تابستان را نیز با موفقیت و روشنایی پایدار پشت سر خواهیم گذاشت.
منبع: برق منطقهای فارس