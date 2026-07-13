باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دفتر مطبوعاتی ناوگان اقیانوس آرام روسیه اعلام کرد که کشتی‌هایی از نیروی دریایی روسیه و نیروی دریایی ارتش آزادی‌بخش خلق چین در جریان مانور «تعامل دریایی ۲۰۲۶» در دریای زرد، تمرینات مشترک با گلوله‌های جنگی انجام دادند.

در این بیانیه آمده است: «خدمه کشتی‌های ناوگان اقیانوس آرام روسیه و نیروی دریایی ارتش آزادی‌بخش خلق چین در مرحله دریایی رزمایش «تعامل دریایی ۲۰۲۶» برای مقابله با تهدیدات مدرن در دریای زرد آموزش دیدند.»

ناوگان اقیانوس آرام اعلام کرد که کشتی‌های هر دو کشور، به عنوان بخشی از یک واحد مشترک، چندین روز رزمایش توپخانه و شلیک مسلسل انجام دادند و حمله ساختگی پهپادها و قایق‌ها را دفع کردند.

در این بیانیه آمده است: «خدمه کشتی‌ها همچنین در مانورهای مشترک، جنگ ضد زیردریایی، عملیات ضد کشتی‌های دشمن و عملیات نجات آموزش دیدند.»

کشتی‌های ناوگان اقیانوس آرام که در این رزمایش شرکت می‌کنند شامل رزم‌ناو واریاگ، ناوچه رزکی، زیردریایی اوفا و کشتی نجات ایگور بلوسوف هستند. نیروی دریایی چین نیز با ناوشکن‌های آنشان و کایفنگ، ناوچه ووهو، زیردریایی یوان، کشتی حمل و نقل عمومی ککسیلی هو و کشتی نجات یانگچنگ هو در این رزمایش حضور دارد.

رزمایش مشترک دریایی روسیه و چین با عنوان «تعامل دریایی ۲۰۲۶» از ۶ تا ۱۳ جولای در دریای زرد در حال برگزاری است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، اظهار داشت که این رزمایش‌ها علیه هیچ طرف خاصی نیست و همکاری بین دو کشور به تقویت امنیت در منطقه کمک می‌کند.

منبع: آر تی