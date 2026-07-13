باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - ایران از دیرباز به عنوان سرزمین هنر، فرهنگ و صنایع‌دستی در جهان شناخته شده است. در میان همه هنر‌های سنتی، فرش دست‌باف ایرانی جایگاهی ویژه دارد و به عنوان یکی از مهم‌ترین نماد‌های هویت فرهنگی کشور شناخته می‌شود. هر فرش دست‌باف، حاصل ساعت‌ها تلاش، ذوق، صبر و مهارت هنرمندانی است که با عشق، تار و پود را به تصویری از فرهنگ و زندگی تبدیل می‌کنند.

در شهرستان اندیمشک، زنان هنرمند سهم بزرگی در حفظ این میراث ارزشمند داشته‌اند. آنان با وجود مسئولیت‌های خانوادگی، سال‌ها هنر فرش‌بافی را زنده نگه داشته و آن را از نسلی به نسل دیگر منتقل کرده‌اند. این هنر تنها وسیله‌ای برای کسب درآمد نیست، بلکه بخشی از تاریخ، هویت و فرهنگ مردم این منطقه به شمار می‌آید.

پیشینه فرش‌بافی در خوزستان

قدمت فرش‌بافی در ایران به هزاران سال پیش بازمی‌گردد. کشف فرش پازیریک، که قدیمی‌ترین فرش شناخته‌شده جهان است، نشان می‌دهد ایرانیان از دوران باستان در این هنر مهارت داشته‌اند. در طول تاریخ، فرش ایرانی همواره به دلیل کیفیت، ظرافت، تنوع طرح و رنگ و استحکام، شهرت جهانی یافته است.

استان خوزستان نیز به واسطه تنوع قومی و فرهنگی خود، از مراکز مهم تولید دست‌بافته‌های سنتی به شمار می‌رود. در این استان، اقوام مختلف از جمله لر، بختیاری، عرب و دیگر گروه‌های ساکن، هر یک نقش‌ها، رنگ‌ها و شیوه‌های بافت ویژه خود را حفظ کرده‌اند. اندیمشک نیز به دلیل همجواری با مناطق عشایری و قرار گرفتن در دامنه‌های زاگرس، از این تنوع فرهنگی تأثیر پذیرفته است.

زنان اندیمشکی؛ پاسداران هنر فرش‌بافی

یکی از زنان هنرمند اندیمشکی می‌گوید:حدود ۳۰ سال است که پشم گوسفند را از دامداری‌های منطقه خریداری می‌کنیم. پس از شست‌وشو و آماده‌سازی، پشم‌ها را با استفاده از رنگ‌های طبیعی که از گیاهان بومی و محلی منطقه به دست می‌آیند، رنگ‌آمیزی می‌کنیم. تمام مراحل این کار، از آماده‌سازی تا رنگرزی، با دستان توانمند زنان انجام می‌شود؛ زنانی که سال‌هاست این هنر اصیل را از نسل‌های گذشته به ارث برده‌اند و با عشق و دقت آن را زنده نگه داشته‌اند.

زن دیگری نیز درباره فعالیت خود می‌گوید:از نوجوانی وارد این حرفه شدم و کار خود را با رنگ‌آمیزی پشم آغاز کردم. به مرور زمان، تجربه بیشتری به دست آوردم و امروز با علاقه و مهارت، این هنر سنتی را ادامه می‌دهم. این کار علاوه بر تأمین بخشی از درآمد خانواده، باعث شده است هنر و فرهنگ بومی منطقه نیز حفظ و به نسل‌های بعد منتقل شود.

در بسیاری از خانواده‌های اندیمشک، فرش‌بافی بخشی از زندگی روزمره بوده است. دختران از کودکی در کنار مادران و مادربزرگ‌های خود با دار قالی، گره زدن، رنگ‌شناسی و نقشه‌خوانی آشنا می‌شدند. این آموزش بیشتر به صورت عملی و سینه‌به‌سینه انجام می‌گرفت و همین انتقال نسل‌به‌نسل، موجب حفظ اصالت این هنر شده است.

زنان اندیمشکی با صبر، دقت و پشتکار مثال‌زدنی، ساعت‌های طولانی را صرف بافت هر فرش می‌کنند. آنان نه‌تنها هنرمند، بلکه حافظان فرهنگ و سنت‌های منطقه خود هستند. بسیاری از طرح‌هایی که امروز دیده می‌شود، حاصل حافظه و تجربه زنان بافنده است و بدون ثبت مکتوب، از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است.

اصالت طرح‌ها و نقش‌ها

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های فرش‌های دست‌باف اندیمشک، اصالت نقش‌ها و رنگ‌های آن است. بسیاری از این نقوش از طبیعت، زندگی عشایری، کوهستان‌های زاگرس، رودخانه‌ها، گیاهان، گل‌ها، حیوانات و باور‌های محلی الهام گرفته‌اند.

استفاده از نقوش هندسی، لوزی، ستاره، بته، گل‌های ساده و اشکال الهام‌گرفته از محیط پیرامون، هویت ویژه‌ای به این فرش‌ها می‌بخشد. هر نقش معنا و مفهومی خاص دارد و گاه نمادی از امید، برکت، زندگی، عشق یا پیوند انسان با طبیعت است.

رنگ‌ها؛ زبان بی‌کلام فرش

رنگ در فرش دست‌باف تنها یک عنصر تزئینی نیست، بلکه بخشی از هویت آن محسوب می‌شود. در گذشته بیشتر رنگ‌ها از منابع طبیعی مانند روناس، پوست گردو، نیل، پوست انار، اسپرک و گیاهان بومی تهیه می‌شد. همین موضوع باعث ماندگاری، شفافیت و هماهنگی رنگ‌ها با طبیعت می‌شد.

در فرش‌های اندیمشک معمولاً رنگ‌های لاکی، قرمز، سرمه‌ای، کرم، قهوه‌ای، سبز و مشکی بیشترین کاربرد را دارند. ترکیب متعادل این رنگ‌ها جلوه‌ای چشم‌نواز ایجاد می‌کند و به فرش شخصیت ویژه‌ای می‌بخشد.

فرش‌بافی و نقش آن در اقتصاد خانواده

فرش‌بافی علاوه بر ارزش هنری، نقش مهمی در اقتصاد خانواده‌های اندیمشک داشته است. بسیاری از زنان با درآمد حاصل از فروش فرش، در تأمین هزینه‌های زندگی، آموزش فرزندان و بهبود وضعیت اقتصادی خانواده مشارکت کرده‌اند.

این هنر به زنان امکان داده است تا بدون دور شدن از محیط خانواده، فعالیت اقتصادی داشته باشند. به همین دلیل، فرش‌بافی را می‌توان یکی از نمونه‌های موفق پیوند میان هنر، فرهنگ و اقتصاد دانست.

فرش دست‌باف تنها یک زیرانداز نیست؛ بلکه سندی فرهنگی است. هر گره آن داستانی از زندگی، باورها، آرزو‌ها و خاطرات بافنده را در خود جای داده است. هنگامی که یک زن اندیمشکی فرشی را می‌بافد، بخشی از فرهنگ سرزمین خود را نیز به نسل‌های آینده منتقل می‌کند.

در گذشته، بافت فرش در بسیاری از خانه‌ها فضایی برای همدلی و همکاری زنان ایجاد می‌کرد. آنان هنگام بافت، تجربه‌های زندگی، داستان‌ها، ترانه‌های محلی و آیین‌های سنتی را نیز با یکدیگر به اشتراک می‌گذاشتند و همین موضوع باعث تقویت پیوند‌های اجتماعی می‌شد.

با وجود ارزش فراوان فرش دست‌باف، این هنر با مشکلات متعددی روبه‌رو است؛ از جمله افزایش هزینه مواد اولیه، کاهش تعداد بافندگان، کمبود آموزش برای نسل جوان، رقابت با فرش ماشینی و دشواری بازاریابی. همچنین بسیاری از بافندگان به دلیل نبود حمایت کافی، از ادامه این حرفه منصرف می‌شوند.

راهکار‌های حفظ این میراث

برای حفظ هنر فرش‌بافی زنان اندیمشک می‌توان اقداماتی مانند برگزاری دوره‌های آموزشی، حمایت مالی از بافندگان، ایجاد تعاونی‌های فرش، شرکت در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی، معرفی این هنر در رسانه‌ها، توسعه فروش اینترنتی و مستندسازی طرح‌ها و شیوه‌های بومی را در دستور کار قرار داد. همچنین تشویق نسل جوان به یادگیری این هنر می‌تواند نقش مهمی در تداوم آن داشته باشد.

فرش‌بافی زنان اندیمشک جلوه‌ای از هنر، فرهنگ، اصالت و تلاش زنان این سرزمین است. هر فرش دست‌باف حاصل هزاران گره، ساعت‌ها کار و سال‌ها تجربه است و ارزش آن تنها در زیبایی ظاهری یا قیمت مادی خلاصه نمی‌شود، بلکه بازتاب‌دهنده هویت تاریخی و فرهنگی منطقه است.

حفظ و حمایت از این هنر، به معنای پاسداری از بخشی از میراث فرهنگی ایران است. زنان اندیمشکی با دستان هنرمند خود نه‌تنها فرش می‌بافند، بلکه تاریخ، فرهنگ، خاطره و هویت سرزمینشان را در تار و پود آن ثبت می‌کنند؛ میراثی که شایسته شناساندن، حمایت و انتقال به نسل‌های آینده است.