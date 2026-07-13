باشگاه خبرنگاران جوان - هم‌زمان با برگزاری مراسم وداع و تشییع قائد امت، حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (قدّس‌الله‌نفسه‌الزکیه) در هفته گذشته، ستاد معاونت استان‌ها و همکاران مراکز استان‌ها با حضوری گسترده در مصلای امام خمینی (ره) تهران، مسئولیت بخشی از پوشش رسانه‌ای این رویداد بزرگ را بر عهده داشتند.

استودیوی این معاونت در محل برگزاری مراسم، با مشارکت عوامل تولید، فنی و خبری مراکز استان‌ها، روزانه بیش از ۷۰ ارتباط زنده با شبکه‌های سراسری و استانی برقرار کرد و هم‌زمان، ده‌ها گروه برنامه‌ساز، تصویربردار، خبرنگار و عوامل فنی، با تلاشی مستمر، روایتگر حضور پرشور مردم در این حماسه ماندگار بودند.

این هم‌افزایی میان معاونت امور استان‌ها و صداوسیمای مراکز استان‌ها، بخشی از تلاش گسترده رسانه ملی برای انعکاس شایسته این رخداد کم‌نظیر بود؛ بدرقه تاریخی رهبر شهید که با حضور میلیونی مردم و بازتاب گسترده جهانی، به یکی از بزرگ‌ترین اجتماعات مردمی و ماندگارترین رویدادهای قرن اخیر تبدیل شد.

از همین‌رو، پیمان جبلی، رئیس رسانه ملی، با صدور پیامی از مجاهدت‌های شبانه‌روزی همکاران صداوسیمای مراکز استان‌ها قدردانی کرد. وی در این پیام، تلاش‌های ارزشمند تمام بخش‌های سیما، صدا، خبر، فضای مجازی، فنی، پشتیبانی و دیگر گروه‌های حوزه‌های مختلف را ارج نهاد و از انجام رسالت رسانه‌ای آنان تجلیل کرد.