سرمربی تیم ملی تکواندو مردان ایران با ابراز رضایت از شرایط اردویی ملی‌پوشان، از آمادگی کامل تیم برای حضور در رقابت‌های جام جهانی تکواندو در کره جنوبی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های جام جهانی تکواندو از روز سه‌شنبه در کره جنوبی آغاز خواهد شد و تیم ملی مردان ایران با ترکیب امیرسینا بختیاری، امیررضا صادقیان، مهران برخورداری و محمدحسین یزدانی در این مسابقات به میدان می‌رود.

پیام خانلرخانی، سرمربی تیم ملی مردان ایران، با اشاره به آخرین وضعیت ملی‌پوشان پیش از آغاز این رقابت‌ها اظهار داشت: خدا را شکر شرایط بچه‌ها از هر نظر بسیار خوب است. ملی‌پوشان هم از نظر آمادگی جسمانی و هم از لحاظ روحی و روانی در وضعیت ایده‌آلی قرار دارند و نخستین جلسه تمرینی خود را نیز امروز در محل برگزاری مسابقات با کیفیت مطلوب برگزار کردند.

وی افزود: تیم در محل هتل مسابقات مستقر شده و طبق برنامه، فردا از ساعت ۱۰ تا ۱۲ وزن‌کشی انجام خواهد شد. پس از پایان وزن‌کشی نیز نشست سرپرستان و مربیان برگزار می‌شود که در جریان آن، برنامه زمان‌بندی مسابقات به صورت رسمی اعلام خواهد شد.

سرمربی تیم ملی مردان درباره برنامه مسابقات گفت: رقابت‌های بخش مردان روز سه‌شنبه برگزار می‌شود؛ به‌طوری که مسابقات مقدماتی در نوبت صبح و دیدار‌های نیمه‌نهایی و فینال در نوبت عصر برگزار خواهد شد و در پایان همان روز، تکلیف مدال‌های این بخش مشخص می‌شود.

خانلرخانی در پایان خاطرنشان کرد: رقابت‌های بخش زنان روز چهارشنبه برگزار خواهد شد و تیم میکس ایران نیز روز پنجشنبه به میدان می‌رود. امیدواریم با آمادگی مطلوبی که ملی‌پوشان دارند، بتوانیم نتایج شایسته‌ای برای تکواندوی ایران کسب کنیم.

برچسب ها: فدراسیون تکواندو ، وزارت ورزش و جوانان
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