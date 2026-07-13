باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های جام جهانی تکواندو از روز سه‌شنبه در کره جنوبی آغاز خواهد شد و تیم ملی مردان ایران با ترکیب امیرسینا بختیاری، امیررضا صادقیان، مهران برخورداری و محمدحسین یزدانی در این مسابقات به میدان می‌رود.



پیام خانلرخانی، سرمربی تیم ملی مردان ایران، با اشاره به آخرین وضعیت ملی‌پوشان پیش از آغاز این رقابت‌ها اظهار داشت: خدا را شکر شرایط بچه‌ها از هر نظر بسیار خوب است. ملی‌پوشان هم از نظر آمادگی جسمانی و هم از لحاظ روحی و روانی در وضعیت ایده‌آلی قرار دارند و نخستین جلسه تمرینی خود را نیز امروز در محل برگزاری مسابقات با کیفیت مطلوب برگزار کردند.



وی افزود: تیم در محل هتل مسابقات مستقر شده و طبق برنامه، فردا از ساعت ۱۰ تا ۱۲ وزن‌کشی انجام خواهد شد. پس از پایان وزن‌کشی نیز نشست سرپرستان و مربیان برگزار می‌شود که در جریان آن، برنامه زمان‌بندی مسابقات به صورت رسمی اعلام خواهد شد.



سرمربی تیم ملی مردان درباره برنامه مسابقات گفت: رقابت‌های بخش مردان روز سه‌شنبه برگزار می‌شود؛ به‌طوری که مسابقات مقدماتی در نوبت صبح و دیدار‌های نیمه‌نهایی و فینال در نوبت عصر برگزار خواهد شد و در پایان همان روز، تکلیف مدال‌های این بخش مشخص می‌شود.



خانلرخانی در پایان خاطرنشان کرد: رقابت‌های بخش زنان روز چهارشنبه برگزار خواهد شد و تیم میکس ایران نیز روز پنجشنبه به میدان می‌رود. امیدواریم با آمادگی مطلوبی که ملی‌پوشان دارند، بتوانیم نتایج شایسته‌ای برای تکواندوی ایران کسب کنیم.