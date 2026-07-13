باشگاه خبرنگاران جوان - محسن هرمزی، با اشاره به روند تأمین ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران، اظهار کرد: در حال حاضر ۹۹ دستگاه اتوبوس ۱۸ متری شامل ۳۳ دستگاه در کراچی پاکستان، ۳۲ دستگاه اتوبوس در چین و ۳۴ دستگاه در عمان قرار دارند که در حال جمع آوری و انتقال آن‌ها به بندرعباس هستیم.

وی افزود: همچنین پیش از این ۵۱ دستگاه اتوبوس ۱۸ متری به تهران رسیده و وارد ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهر شده‌اند که به‌زودی به صورت رسمی از آنها رونمایی خواهد شد.

معاون حمل‌ و نقل و ترافیک شهرداری تهران درباره انتقال واگن‌های مترو نیز گفت: با توجه به اینکه کارفرمای این پروژه وزارت کشور است، هماهنگی‌های لازم با این وزارتخانه برای انتقال ریلی واگن‌ها در حال انجام است.

هرمزی ادامه داد: حمل ریلی واگن‌ها نیازمند تمهیدات ویژه‌ای است؛ چرا که این محموله باید از چند کشور عبور کند و به همین دلیل اقدامات و هماهنگی‌های مربوطه باید از طریق وزارت کشور پیگیری و اجرایی شود.

منبع: ایسنا