مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از رصد کامل کانال‌های تلگرامی منتشرکننده تصاویر خصوصی و مطالب توهین‌آمیز خبر داد و اعلام کرد گردانندگان این کانال‌ها شناسایی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: اخیراً جریانی تحت عنوان کانال‌های تلگرامی، با رویکردی غیراخلاقی و با هدف جلب مخاطب، اقدام به انتشار تصاویر خصوصی و هتک حیثیت برخی شهروندان نموده و در مراحل بعدی با استفاده از روش‌های نامتعارف و بهره‌گیری از ارزهای دیجیتال، بعضا اقدام به باج‌خواهی و اخاذی از خانواده‌ها می‌کنند

به لطف الهی و با اشراف اطلاعاتی، تمامی تحرکات گردانندگان این کانال‌ها تحت رصد دقیق پلیس قرار دارد. با تعامل نزدیک با دستگاه قضایی، شناسایی و دستگیری عوامل اصلی این اقدامات مجرمانه در دستور کار ویژه قرار گرفته و بزودی شاهد برخورد قاطع با این هنجارشکنان خواهیم بود.

این مرکز همچنین با اشاره به شناسایی تعدادی از افرادی که با ارسال محتوای مجرمانه (تصاویر و مطالب توهین‌آمیز) با گردانندگان این کانال‌ها همکاری داشته‌اند تأکید کرد: اقدامات قانونی علیه این افراد نیز آغاز شده و تمامی کسانی که به نوعی در تولید و نشر این مطالب توهین‌آمیز نقش داشته‌اند، باید پاسخگوی اعمال خود باشند

 در پایان ضمن دعوت از شهروندان عزیز به حفظ آرامش و سعه‌صدر، از هم‌استانی‌های گرامی تقاضا داریم ضمن خودداری از عضویت در این کانال‌های موهن، نسبت به مسدودسازی (Block) و گزارش دادن (Report) آن‌ها اقدام نمایند. فضای مجازی جولانگاه هنجارشکنان نخواهد بود و پلیس با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های فنی و اطلاعاتی، اجازه نخواهد داد امنیت روانی و آبروی خانواده‌ها توسط عده‌ای سودجو به مخاطره بیفتد.

شایان ذکر است نتایج اقدامات پلیسی  این پرونده، پس از طی مراحل قانونی به اطلاع عموم مردم شریف لرستان خواهد رسید.

منبع: پلیس لرستان

برچسب ها: پلیس ، لرستان
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