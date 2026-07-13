محمد جواد لاریجانی گفت: آمریکا سخت در اشتباه است، مدیریت تنگه هرمز همیشه با ایران خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد - محمدجواد لاریجانی کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل گفت: «ما هیچ‌گاه احتمال تجاوز نظامی آمریکا را رد نکرده‌ایم، حتی با وجود تلاش‌های دیپلماتیک گذشته و امضای توافق‌نامه‌های متعدد. اصلاً اعتباری برای توافق‌های بین‌المللی وجود ندارد، همان‌طور که دیدیم توافق‌هایی که توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا امضا شد، به سادگی زیر پا گذاشته شد.»

او ادامه داد: «تأکید می‌کنم که ایران هیچ‌گاه آغازگر و متجاوز نبوده و نخواهد بود، اما اگر مورد حمله قرار بگیریم، هشدار می‌دهیم که پاسخی سخت و کوبنده خواهیم داد. در نهایت، موضوع تنگه هرمز روشن است؛ این منطقه تحت کنترل و مدیریت کامل ایران خواهد بود.»

 

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برچسب ها: تنگه هرمز ، ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
آماده‌ام مقابل آمریکا سلاح بردارم
۰۹:۵۴ ۲۲ تير ۱۴۰۵
آماده‌ام مقابل آمریکا سلاح بردارم
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۵ ۲۲ تير ۱۴۰۵
تا زمانی که نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار از کل منطقه خارج نشوند و منطقه را ترک نکنند، مبارزه و جنگ ادامه دارد.
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۸ ۲۲ تير ۱۴۰۵
ادعاهای بی‌اساس تروئیکای اروپایی علیه ایران/ و این در حالی است که از سال 2001 تاکنون سه کشور اروپایی و هم ناتو شریک جرم جنایت های آمریکایی ها در منطقه هستند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۴ ۲۲ تير ۱۴۰۵
از پاکستان می‌خواهیم هزینه خسارت حملات اخیر آمریکا به ایران رو بدهد تا برگردیم..
نمیشه آمریکا هر هفته بزنه، پاکستان پشتش بگه حالا برگردید مذاکره. آمریکا شده چماق، و پاکستان هویچ
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۴ ۲۲ تير ۱۴۰۵
پاکستان مشکل تروریست داخل کشور خودش اول حل کنه
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۳
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