محمد جواد لاریجانی گفت: آمریکا سخت در اشتباه است، مدیریت تنگه هرمز همیشه با ایران خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایراننژاد - محمدجواد لاریجانی کارشناس ارشد مسائل بینالملل گفت: «ما هیچگاه احتمال تجاوز نظامی آمریکا را رد نکردهایم، حتی با وجود تلاشهای دیپلماتیک گذشته و امضای توافقنامههای متعدد. اصلاً اعتباری برای توافقهای بینالمللی وجود ندارد، همانطور که دیدیم توافقهایی که توسط دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق آمریکا امضا شد، به سادگی زیر پا گذاشته شد.»
او ادامه داد: «تأکید میکنم که ایران هیچگاه آغازگر و متجاوز نبوده و نخواهد بود، اما اگر مورد حمله قرار بگیریم، هشدار میدهیم که پاسخی سخت و کوبنده خواهیم داد. در نهایت، موضوع تنگه هرمز روشن است؛ این منطقه تحت کنترل و مدیریت کامل ایران خواهد بود.»