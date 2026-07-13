باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سپاه از انهدام تاسیسات و زیرساختهای ارتش متجاوز آمریکا در بحرین و رادار دوربرد هوایی FPS و رادار کشف شناوری در عمان خبر داد.
متن کامل اطلاعیه شماره ۵ سپاه پاسداران بدین شرح است:
بسم الله قاصم الجبارین
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ
ملت بپاخاسته ایران عزیز،
عملیات قاطع و کوبنده فرزندان شما در نیروهای مسلح، ارتش کودککش آمریکا را به استیصال کشانده است و متجاوزان آمریکایی در آخرین تجاوزات خود با هدف قرار دادن یک پمپ آب کشاورزی در شهرستان ماهشهر، بار دیگر ماهیت ضد مردمی خود را به نمایش گذاشتند.
فرزندان غیور شما در نیروی دریایی حماسه آفرین سپاه، علاوه بر هدف قرار دادن تاسیسات و زیرساختهای ارتش متجاوز آمریکا در جفیر بحرین، که آتشهای بلند آن زبانه میکشد با ضربات کوبنده موشکی و پهپادی در پنجمین مرحله از مقابله به مثل، رادار دوربرد هوایی FPS و رادار کشف شناوری در پادشاهی عمان را هدف قرار داده و منهدم کردند.
تنها راه باز شدن تنگ هرمز برای تردد شناورها، پایان یافتن مداخلات ارتش متجاوز آمریکا در این تنگه و احترام به حاکمیت کشورها بر آبهای ساحلی خودشان است.
ادامه این مداخلات حوادث بزرگتری را در حوزه نفت و گاز جهان به دنبال خواهد داشت.
و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم