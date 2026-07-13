شهروندخبرنگار ما فیلمی از مراسم تشییع و وداع با پیکر پاک و مطهر شهید مدافع وطن را در شهرستان بردسکن استان خراسان رضوی را به نمایش گذاشت.

با صدور حکمی از سوی رهبر انقلاب صورت گرفت؛انتصاب مجدد حجتالاسلام اژهای به ریاست قوه قضائیه
باشگاه خبرنگاران جوان - مردم شهیدپروز و انقلابی شهرستان بردسکن، شهر و روستاهای بخش انابد و به ویژه روستای حطیطه با حضور چشمگیر و سیلی از جمعیت خروشان در مراسم تشییع پیکر فرزند دیار دسته گل و سرباز وطن شهید علیرضا زارعی ثانی حضور یافتند و پیکر پاک و مطهر این شهید والامقام را از سپاه قدیم تا میدان مرکزی و سپس تا گلزار شهدای زادگاهش روستای حطیطه بدرقه کردند و پیکر این شهید بزرگوار را در این روستای حطیطه به آغوش خاک سپردند.
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منبع: مهدی غروی - خراسان رضوی
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