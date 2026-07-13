شهروندخبرنگار ما فیلمی از مراسم تشییع و وداع با پیکر پاک و مطهر شهید مدافع وطن را در شهرستان بردسکن استان خراسان رضوی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم شهیدپروز و انقلابی شهرستان بردسکن، شهر و روستا‌های بخش انابد و به ویژه روستای حطیطه با حضور چشمگیر و سیلی از جمعیت خروشان در مراسم تشییع پیکر فرزند دیار دسته گل و سرباز وطن شهید علیرضا زارعی ثانی حضور یافتند و پیکر پاک و مطهر این شهید والامقام را از سپاه قدیم تا میدان مرکزی و سپس تا گلزار شهدای زادگاهش روستای حطیطه بدرقه کردند و پیکر این شهید بزرگوار را در این روستای حطیطه به آغوش خاک سپردند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مهدی غروی - خراسان رضوی

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برچسب ها: شهادت ، مراسم تشییع شهدا ، سوژه خبری
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