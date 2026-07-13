باشگاه خبرنگاران جوان - عباس کهریزی بازیکن تیم ملی امید ایران، در جریان اردوی آماده‌سازی این تیم در کایسری ترکیه درباره شرایط اردو اظهار داشت: خدا را شکر شرایط بسیار خوبی بر تیم حاکم است. امکانات مناسبی در اردوی اخیر در اختیار تیم قرار گرفته و داشتن پرواز اختصاصی و همچنین برگزاری بازی‌های تدارکاتی با تیم‌هایی مانند کایسری‌اسپور، کمک می‌کند تا در فاصله کمتر از ۴۰ روز تا آغاز بازی‌های آسیایی ناگویا، نقاط ضعف و قوت خود را بهتر ارزیابی و شناسایی کنیم.

وی در ادامه عنوان داشت: بهار امسال فصل متفاوتی برای فوتبال ایران بود، چون چند ماه از شرایط عادی مسابقات و تمرینات دور بودیم. خوشحالیم که تمرینات تیم ملی امید آغاز شد و ما بازیکنان توانستیم زیر نظر آقای حسین عبدی دوباره در کنار هم کار کنیم و به آمادگی لازم برسیم.

کهریزی درباره حضور حسین عبدی در رأس کادر فنی تیم ملی امید نیز گفت: من از زمان حضور در تیم ملی جوانان توسط آقای عبدی به اردو‌های ملی دعوت شدم و خوشحالم که بار دیگر فرصت همکاری با ایشان را دارم. فلسفه فنی ایشان و توجه ویژه‌ای که به جزئیات دارند، باعث می‌شود بازیکنان حتی در همین اردو‌های ملی نیز از نظر فنی و ذهنی به بلوغ و پیشرفت برسند.

بازیکن تیم ملی امید ایران در پایان خاطرنشان ساخت: خوشبختانه تیم بسیار خوبی در اختیار داریم و بازیکنان باکیفیتی در این جمع حضور دارند. مهم‌تر از همه، اتحاد و همدلی مثال‌زدنی میان اعضای تیم است که شرایط بسیار مناسبی را برای موفقیت فراهم کرده است. امیدوارم با ادامه این روند و ارائه بازی‌های خوب، ابتدا در بازی‌های آسیایی ناگویا نتایجی در شأن فوتبال ایران کسب کنیم و دل مردم را شاد کنیم و سپس با همین انسجام، در مسیر صعود به المپیک ۲۰۲۸ نیز به هدف بزرگ‌مان برسیم.