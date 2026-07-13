در پی مصوبه جدید شورای قیمت‌گذاری، ممنوعیت فصلی واردات برنج در سال ۱۴۰۵ لغو شد؛ همزمان معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با تکذیب شایعات مربوط به ممنوعیت توزیع، بر تداوم عرضه برنج خارجی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۲۰ تیر ۱۴۰۵، تصمیم به لغو ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت گرفت.

بر اساس این مصوبه که به امضای غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا، رسیده است، حکم مقرر در بند ۸ مندرجات ذیل یادداشت فصل دهم از قسمت دوم کتاب مقررات صادرات و واردات، درباره ممنوعیت ترخیص برنج از ابتدای مرداد تا پایان آبان هر سال، در سال ۱۴۰۵ اجرا نخواهد شد.

در همین راستا، محمدرضا طلایی، سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: پیشنهاد ممنوعیت عرضه برنج خارجی در فصل برداشت توسط یکی از اعضای شورای قیمت‌گذاری مطرح شد، اما پس از بررسی‌های کارشناسی، شخص وزیر جهاد کشاورزی با استناد به آمار‌ها و ضرورت تنظیم بازار، با هرگونه محدودیت در عرضه مخالفت کردند.

وی افزود: در جلسه اخیر مصوب شد که به منظور تأمین به موقع و عرضه مستمر، نه تنها ممنوعیت واردات در زمان برداشت برنج داخلی لغو شود، بلکه هیچ محدودیتی نیز برای توزیع در بازار اعمال نگردد.

طلایی تصریح کرد: سیاست دولت، تامین کالا‌های اساسی با کیفیت و قیمتی مناسب است و با توجه به شرایط کشور و عدم واردات برنج هندی طی ماه‌های اخیر، وضع هر گونه ممنوعیت و محدودیت در واردات و عرضه کالا‌ها منجر به برهم خوردن نظم و ثبات در بازار می‌شود.

برچسب ها: واردات برنج ، توزیع برنج
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۸ ۲۲ تير ۱۴۰۵
مسخره است دیگه میخواهید کیلوی چند بشود یک میلیون
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