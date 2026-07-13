رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با تبریک انتصاب محمدحسن اسدی در جایگاه نائب‌رئیسی انجمن کلان‌شهرهای جهان (متروپولیس)، این رویداد را دستاوردی مهم برای مدیریت شهری شیراز توصیف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید ابراهیم حسینی، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز، با ارسال نامه‌ای به محمدحسن اسدی، شهردار شیراز، انتخاب وی به عنوان نائب‌رئیس منطقه‌ای انجمن کلان‌شهر‌های جهان (متروپولیس) در حوزه اوراسیا را تبریک گفت و این موفقیت را افتخاری برای مدیریت شهری و شهر شیراز دانست.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در این نامه، ضمن آرزوی توفیق برای شهردار شیراز در ایفای مسئولیت جدید، این جایگاه را فرصتی ارزشمند برای تقویت تعاملات بین‌المللی، معرفی ظرفیت‌های شیراز و توسعه همکاری با سایر کلان‌شهر‌های جهان ارزیابی کرد.

حسینی همچنین با تأکید بر ضرورت بهره‌برداری حداکثری از این ظرفیت بین‌المللی، از شهردار شیراز خواست برنامه‌ای مدون در خصوص راهکار‌های عملیاتی بهره‌گیری از این جایگاه و فرصت‌سازی برای شهر شیراز را به شورای اسلامی شهر ارائه کند تا زمینه استفاده مؤثر از این فرصت در مسیر توسعه شهری و منافع شهروندان فراهم شود.

منبع: شورای شهر شیراز 

برچسب ها: شورای شهر شیراز ، متروپلیس ، پیام تبریک
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