شاگردان عبدالرضا علیزاده با مدیریت ست دوم، با برتری ۳ بر ۱ مقابل هند، مسیر خود را برای صدر نشینی در قهرمانی آسیا هموار کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های والیبال قهرمانی زیر ۱۸ سال پسر آسیا ۲۰۲۶ از روز یکشنبه ۲۱ تیرماه به میزبانی کشور چین و در سالن ورزشی رودخانه وو‌یوان شهر هایکو آغاز شده است و به مدت هفت روز پیگیری می‌شود.

تیم ملی والیبال نوجوانان پسر ایران از ساعت ۵:۳۰ دقیقه صبح امروز (دوشنبه ۲۱ تیر) در دومین بازی خود در این رقابت‌ها به مصاف هند رفت و سه بر یک این تیم را شکست داد.

شاگردان عبدالرضا علیزاده در ست دوم این دیدار ۲۵ بر ۲۲ نتیجه را واگذار کردند، اما در ست‌های اول، سوم و چهارم به ترتیب با امتیاز‌های ۲۹ بر ۲۷، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۲۲ فاتح این میدان شدند تا با دو برد و ۶ امتیاز در صدر گروه دوم مسابقات باقی بمانند.

امیر علی شمس، ابوالفضل پاشا امیری، نیما پیری، کامیاب عبداللهی فر، پدرام حیدری صفت، میلاد سالاری توماج و علی شیخ زاده ترکیب شروع کننده تیم ایران در این دیدار بودند.

سجاد اسدی، امیر محمد همتی، امیر رضا حسین زاده، آرش قهرمانی، علیرضا ولایی، بنیامین الفت و آیدین چودار دیگر بازیکنان تیم ایران در این مسابقات هستند که با تشخیص سرمربی به میدان رفتند.

کامران شریفی به عنوان سرپرست، عبدالرضا علیزاده (سرمربی)، فرهاد قائمی، امین علی‌اکبری و سیامک عظیمی (مربیان)، توحید اصغری (بدنساز)، علی برگ‌شادی (آنالیزور)، جواد پرویز (فیزیوتراپ) و مهدی فتحی (ماساژور) به عنوان اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال پسر ایران را همراهی می‌کنند.

تیم ملی زیر ۱۸ سال ایران ساعت ۵:۳۰ دقیقه صبح فردا (سه‌شنبه ۲۳ تیر) به وقت تهران در سومین بازی خود به مصاف بحرین می‌رود.

برچسب ها: والیبال ، تیم ملی والیبال نوجوانان
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