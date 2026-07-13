کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته ۱۴۰۵ از امروز از طریق پایگاه اینترنتی سازمان سنجش توزیع می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد:داوطلبان می‌توانند از امروز از طریق پایگاه اطلاع رسانی sanjesh.org کارت شرکت در آزمون خود را دریافت کنند.

آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ صبح و بعدازظهر پنجشنبه ۲۵ و صبح جمعه ۲۶ تیر برگزار می‌شود و داوطلبان باید مطابق اطلاعات درج‌شده روی کارت ورود به جلسه در حوزه امتحانی تعیین‌شده حضور یابند.

سازمان سنجش تأکید کرد؛ داوطلبانی که به شماره پرونده، شماره داوطلبی یا کد پیگیری ثبت‌نام دسترسی ندارند، می‌توانند از طریق سامانه پاسخگویی اینترنتی این سازمان نسبت به بازیابی اطلاعات خود اقدام کنند.

بر اساس این اطلاعیه، داوطلبانی که علاوه بر رشته امتحانی اصلی، در یک رشته شناور نیز ثبت‌نام کرده‌اند، باید کارت مربوط به رشته دوم را نیز دریافت کنند. آزمون تمامی رشته‌های شناور بعدازظهر پنجشنبه ۲۵ تیر برگزار خواهد شد.

همچنین آزمون کدرشته‌های آموزش زبان ژاپنی، زبان و ادبیات اردو، مهندسی طراحی محیط زیست، نمایش عروسکی و مجموعه موسیقی منحصراً در شهر تهران برگزار می‌شود و داوطلبان این رشته‌ها باید مطابق آدرس درج‌شده روی کارت در حوزه‌های امتحانی تهران حضور یابند.

سازمان سنجش از داوطلبان خواست پس از دریافت کارت، اطلاعات مندرج روی آن را به دقت بررسی کنند. در صورت وجود مغایرت در اطلاعات مربوط به معلولیت، داوطلبان باید چهارشنبه ۲۴ تیر با در دست داشتن گواهی تأیید معلولیت از سازمان بهزیستی به واحد‌های رفع نقص مراجعه کنند.

همچنین در صورت وجود اشکال در سایر اطلاعات از جمله رشته تحصیلی، محل تحصیل یا معدل دوره کارشناسی، امکان ویرایش اطلاعات از ۲۲ تا ۲۶ تیر از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش فراهم است.

بر اساس اعلام سازمان سنجش، داوطلبانی که متقاضی اعمال گزینش در رشته‌های دانشگاه پیام‌نور و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی هستند، باید هنگام تکمیل فرم انتخاب رشته در اواخر مردادماه ۱۴۰۵ نسبت به ثبت این درخواست اقدام کنند.

برچسب ها: آزمون ارشد ، کارت آزمون
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