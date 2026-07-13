باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه محمدی - بهادر اسدی در نشست با خبرنگاران، با اشاره به تغییرات آماری جرائم و پرونده‌های قضایی استان در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از روند کاهشی در بسیاری از عناوین مجرمانه و حقوقی خبر داد و اظهار داشت: با تلاش‌های شبانه‌روزی و برنامه‌ریزی‌های پیشگیرانه، آمار سرقت در سه ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳ درصد کاهش یافته است. همچنین در حوزه قتل عمدی با ۱۱ درصد کاهش و کلاهبرداری با ۱۵ درصد کاهش رو‌به‌رو بوده‌ایم.

وی افزود: در حوزه رانندگی بدون پروانه شاهد کاهش ۲۸ درصدی، در تخریب کاهش ۳ درصدی و در استفاده و تقلب از امتیازات دولتی و غیرمشروع با کاهش ۲۲ درصدی بودیم و با این حال، در برخی عناوین نظیر توهین ۹ درصد افزایش، افترا ۳ درصد افزایش و تهدید ۴ درصد افزایش ثبت شده است.

معاون دادگستری استان کردستان در تشریح پرونده‌های حقوقی نیز گفت: مطالبه خسارت دادرسی همزمان با خواسته اصلی ۱۴ درصد، مطالبه وجه ۸ درصد، مطالبه خسارت تاخیر تادیه ۱۴ درصد، اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ۲۰ درصد، اعسار از پرداخت محکوم‌به ۳۴ درصد و درخواست صدور اجراییه نسبت به چک بلامحل ۲۳ درصد کاهش داشته است؛ در حالی که اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در برخی بخش‌ها با ۲۳ درصد افزایش همراه بوده است. در مجموع، پرونده‌های این حوزه ۱۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

بازگشت به زندگی مشترک؛ ثبت ۱۸۳۳ ملاقات در مراکز «مهر خانواده»

اسدی با اشاره به اهمیت کاهش آسیب‌های پس از طلاق و تسهیل ملاقات فرزندان با والدین، به فعالیت مراکز مهر خانواده اشاره کرد و گفت: یکی از دغدغه‌های قوه قضاییه، کاهش چالش‌های ملاقات فرزندان با والدین پس از طلاق است که در این راستا، در سال گذشته هزار و ۸۳۳ مورد ملاقات فرزند در مراکز مهر خانواده استان انجام شد که خوشبختانه ۳۸ مورد آن به سازش قطعی و بازگشت به زندگی مشترک زوجین منجر شد.

وی ادامه داد: در سه ماهه نخست سال جاری نیز ۳۴۹ مورد ملاقات فرزند در این مراکز ثبت شده که تاکنون ۴ مورد آن به سازش و ادامه زندگی مشترک والدین انجامیده است.

جرای طرح «نماد» و غربالگری روانی-اجتماعی دانش‌آموزان کردستانی

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان، آموزش و پرورش را یکی از شرکای راهبردی دادگستری دانست و گفت: در قالب طرح ملی "نماد" (نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان) با هدف شناسایی دانش‌آموزان در معرض خطر و آسیب‌های روانی-اجتماعی (نظیر افسردگی، خشونت و اضطراب) اقدامات موثری انجام شد. سال گذشته ۴۹ دانش‌آموز آسیب‌دیده شناسایی و به دستگاه‌های حمایتی ارجاع داده شدند که دادگستری نقش نظارت بر حسن اجرا و پیشگیری از ترک فعل دستگاه‌ها را بر عهده داشت.

وی اضافه کرد: برای هماهنگی بیشتر، ۲ جلسه شورای سیاست‌گذاری نماد به میزبانی دادگستری و ۴ جلسه کمیته علمی و اجرایی در آموزش و پرورش برگزار شد و خط ملی ۱۵۷۰ نیز مورد ارزیابی و نظارت مستمر قرار گرفت.

کاهش جریان‌های خشونت‌بار در استان با اجرای برنامه جامع کنترل خشونت

اسدی با تاکید بر اینکه کردستان یکی از استان‌های امن و کم‌حادثه در حوزه نزاع‌های دسته جمعی است، تصریح کرد: میزان مشارکت در نزاع دسته جمعی در کردستان نسبت به استان‌های همجوار بسیار ناچیز است.

وی افزود: سال گذشته با اجرای برنامه جامع پیشگیری و کنترل خشونت، شاهد کاهش پرونده‌های خشونت‌بار در استان بودیم و در سه ماهه نخست امسال نیز با برگزاری جلسات شورای پیشگیری و تصویب ۱۴ مصوبه ابلاغی به دستگاه‌ها، شاهد کاهش ۳ درصدی در پرونده‌های این حوزه بوده‌ایم.

وی آموزش مهارت‌های ارتباطی بدون خشونت در مدارس، تولید اینفوگرافیک و موشن‌گرافی‌های پیشگیرانه و تعامل با آموزش و پرورش را از اقدامات مهم این حوزه برشمرد.

کاهش ۱۷ درصدی ورودی سرقت با اجرای طرح‌های هماهنگ

این مقام قضایی با اشاره به دستاورد‌های حوزه مقابله با سرقت اظهار داشت: در سال گذشته ورودی پرونده‌های سرقت به دادگستری استان ۱۷ درصد کاهش داشت و با پیگیری برنامه‌های پیشگیرانه، بهبود زیرساخت‌های شهری، رفع نقاط حادثه‌خیز محیطی و راه‌اندازی گشت‌های مشترک با همکاری اداره صمت، پلیس نظارت بر اماکن، پلیس آگاهی و اتاق اصناف، موفق شدیم این آمار را در سه ماهه نخست سال جاری به کاهش ۳۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برسانیم.

ارائه خدمات مشاوره رایگان به ۲۸۵ بانوی کردستانی در دفتر حمایت از حقوق زنان

معاون اجتماعی دادگستری استان کردستان به خدمات دفتر حمایت از حقوق زنان و خانواده دادگستری اشاره کرد و گفت: در سه ماهه نخست امسال، ۲۸۵ مورد اقدام حمایتی در این دفتر به ثبت رسیده و مشاوران حقوقی و روان‌شناختی

ما روزانه خدمات رایگان به مراجعان ارائه می‌دهند و جهت حل مشکلات مراجعین، با نهادهایی، چون کانون وکلا (برای معرفی وکیل معاضدتی)، کمیته امداد، بهزیستی، فرمانداری‌ها (جهت افزایش یارانه) و خیریه‌ها در ارتباط مستمر هستند.

طرح «هر مسجد یک حقوقدان» و اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان

اسدی از برگزاری ۵۰ کارگاه ارتقای آگاهی‌های حقوقی در مساجد استان خبر داد و گفت: در قالب طرح هر مسجد یک حقوقدان، بیش از ۳ هزار نفر از شهروندان از مشاوره‌های حقوقی رایگان قضات، وکلا و اساتید دانشگاه بهره‌مند شدند. همچنین در ۷۰ میز خدمت مستقر در نماز‌های جمعه و مساجد، به بیش از ۱۵۰ نفر مشاوره چهره‌به‌چهره ارائه شد.

وی به ساماندهی بنگاه‌های املاک و خودرو اشاره کرد و افزود: جهت اجرای قانون، کارگاه‌های آموزشی برای متقاضیان برگزار شد که در سال گذشته ۶۵۲ نفر آموزش دیده و ۴۳۲ نفر با قبولی در آزمون به اداره ثبت اسناد معرفی شدند و برای ۳۵۷ نفر پروانه تخصصی صادر شد.

اسدی ادامه داد: در سه ماهه اول امسال نیز یک دوره آموزشی برای ۱۱۰ متقاضی جدید در سنندج برگزار شد که ۸۰ نفر موفق به کسب نمره قبولی شدند.

کسب رتبه دوم کشوری کردستان در سامانه «سجام»

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان در پایان به رشد مشارکت‌های مردمی در سامانه سجام (سیستم جامع اطلاعات مردمی) اشاره کرد و گفت: تعداد کاربران این سامانه در سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته و به سه‌هزار و ۵۹۸ نفر رسید که از این میان، حدود ۲ هزار نفر به صورت گمنام و داوطلبانه گزارش‌های مردمی خود را ثبت کرده‌اند و استان از حیث نتایج اثربخش و به سرانجام رساندن گزارش‌ها، رتبه دوم کشور را کسب کرده است.

وی خاطرنشان کرد: در سه ماهه نخست امسال، ۹۸ گزارش در سامانه ثبت شده که پس از بررسی‌های محرمانه، ۵۰ گزارش جهت پیگیری و مطالبه‌گری به ادارات مربوطه ارجاع داده شده و ۶ مورد نیز به نتیجه قطعی رسیده است.

وی در پایان از راه‌اندازی دفتر حمایت از اطفال در کردستان خبر داد و گفت: این دفاتر در سراسر کشور پس از وقوع حادثه خشونت بار خانوادگی علیه ۲ دختر سنندجی، راه اندازی می‌شود.