باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه- آئین انعقاد همکاری وزارت علوم‌،تحقیقات و فناوری با معاون توسعه روستایی و مناطق محروم، ریاست‌جمهوری با حضور وزیر علوم، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم، معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم برگزار شد.

در این آئین محمد نبی شهیکی، معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم گفت:ما در مجموعه معاونت فناوری وزارت علوم، دو راهبرد کلیدی را برای جریان‌سازی نوآوری روستایی دنبال می‌کنیم؛ نخست، بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در پارک‌های علم‌ و فناوری و دوم، تجاری‌سازی ایده‌های جدید دانشگاهی که در زنجیره تأمین روستایی کارکرد عملیاتی دارند.

تولید پمپ‌های خورشیدی و تجهیزات کشاورزی نوین؛ مصداق بارز فناوری‌ بومی

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم با تشریح برخی از این دستاوردهای فناورانه، تصریح کرد: در حال حاضر تولید انواع پمپ‌های خورشیدی با قیمت مناسب جهت تأمین آب در مناطق روستایی و عشایری و مناطق شرجی در پارک‌های مختلف کشور در حال انجام است.

وی ادامه داد: تجهیزات اسانس‌گیری و فرآوری گیاهان دارویی، توسعه سامانه‌های کشاورزی عمودی و هیدروپونیک برای تولید علوفه، و همچنین تولید کندوهای خورشیدی با ۳۰ درصد راندمان بالاتر، از جمله فناوری‌هایی است که هم‌اکنون در پارک‌های علم‌ و فناوری کشور بومی‌سازی شده و آماده انتقال به پهنه‌های روستایی برای افزایش ضریب بهره‌وری است.

راه‌اندازی مراکز انتقال فناوری به عنوان پیشران توسعه

شهیکی با تأکید بر هوشمندسازی کشاورزی روستایی، گفت: سامانه‌های آبیاری هوشمند کم‌هزینه و خطوط تولید و فرآوری محصولات استراتژیک نظیر زعفران، خرما و پسته که با تکیه بر توان متخصصان داخلی در استان‌های خراسان رضوی و جنوبی توسعه یافته‌اند، نقش بسزایی در ارتقای ارزش افزوده محصولات روستایی خواهند داشت.

وی افزود: ظرفیت بیش از ۲۰۰ فناور که در سال‌های اخیر در این حوزه‌ها رشد یافته‌اند، نیازمند اتصال معنادار به فرصت‌های توسعه روستایی است. در همین راستا، پیشنهاد ما اجرای مدل‌های پایلوت با پیشرانی دانشگاه‌ها و پارک‌های علم‌ و فناوری است تا مراکز انتقال فناوری به‌صورت نهادینه در پهنه جغرافیایی کشور شکل بگیرند.

معاون وزیر علوم در پایان با قدردانی از حمایت‌های وزارت علوم و معاونت توسعه روستایی ریاست‌جمهوری، ابراز امیدواری کرد که با این هم‌افزایی، شبکه دانشگاهی و پژوهشی کشور بتواند نقش مؤثری در نظام‌سازی و شکوفایی اقتصاد روستاها ایفا کند.