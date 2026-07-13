باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - طبق داده‌های رسمی، کشور‌های اروپایی در جریان موج گرمای بی‌سابقه‌ای که اواخر ژوئن غرب این قاره را درنوردید، بیش از ۱۰ هزار مورد مرگ و میر اضافی را ثبت کردند.

اکثریت قریب به اتفاق این مرگ و میر‌ها - بیش از ۹۰۰۰ نفر - مربوط به افراد ۶۵ سال به بالا بود. کارشناسان گفتند موج گرمایی که تقریبا بین ۲۰ تا ۲۸ ژوئن به طول انجامید، بدترین موج گرما در تاریخ اروپا بود که علاوه بر مرگ و میر، باعث اختلال در تولید برق، آسیب به زیرساخت‌ها و فشار بر سیستم‌های مراقبت‌های بهداشتی شد.

دکتر لاسه وسترگارد از موسسه سرم‌سازی استاتنس دانمارک گفت: «توضیح این افزایش زیاد در مرگ و میر به هر دلیلی غیر از گرمای شدید دشوار است.»

رصدخانه اقلیمی کوپرنیک اتحادیه اروپا فاش کرد که ژوئن گذشته گرم‌ترین ماه سال ثبت شده در اروپای غربی بوده است، زیرا موج گرمای جدیدی سراسر این قاره را فرا گرفته است.

کارشناسان خاطرنشان کردند که اگر تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی که موج‌های گرما را مکررتر و شدیدتر می‌کند، وجود نداشت، موج گرمایی که اواخر ژوئن اروپا را درنوردید، «عملا غیرممکن» می‌بود.

گرمای شدید می‌تواند با ایجاد گرمازدگی یا عوارض بیماری‌های قلبی عروقی و تنفسی کشنده باشد و سالمندان از جمله آسیب‌پذیرترین گروه‌ها هستند.

وضعیت هشدار

در فرانسه، روز یکشنبه به دلیل موج گرمای شدید که نگرانی‌ها در مورد آتش‌سوزی‌های جنگلی را افزایش داده و می‌تواند کشور را تهدید کند، وضعیت هشدار اقلیمی برای بیش از یک سوم جمعیت فرانسه اعلام شد.

تعداد فرانسوی‌هایی که در وضعیت هشدار قرمز - بالاترین سطح هشدار صادر شده توسط سازمان هواشناسی فرانسه - قرار گرفته‌اند، به حدود ۲۶ میلیون نفر رسیده است.

طبق محاسبات خبرگزاری فرانسه، این هشدار همچنین شامل ۳۷ اداره در سرزمین اصلی فرانسه نیز شده است. پیش‌بینی می‌شود سومین موج گرمای شدید که طی دو ماه گذشته این کشور را درنوردیده تا اواسط هفته آینده ادامه داشته باشد.

در همین زمینه، آتش‌سوزی‌های جنگلی در روز‌های اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است که بیشتر آنها «به دلیل فعالیت‌های انسانی» رخ داده است، همانطور که امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، روز یکشنبه در پیامی به مردم فرانسه یادآوری کرد و نسبت به هرگونه «سهل‌انگاری» هشدار داد.

طبق اعلام سرویس امنیت مدنی فرانسه، آتش‌سوزی‌ها از ابتدای سال بیش از ۲۵۰۰۰ هکتار را سوزانده‌اند که تقریبا دو برابر کل مساحت در مدت مشابه در سال ۲۰۲۵ است

حوادث غرق شدن

در آلمان، آمار رسمی نشان می‌دهد که در ماه ژوئن ۹۹ نفر در آلمان غرق شده‌اند که بالاترین میزان تلفات ماهانه ثبت شده از زمان موج گرمای شدید که در سال ۲۰۰۳ اروپا را فرا گرفت، محسوب می‌شود.

آلمان از جمله کشور‌هایی بود که ژوئن گذشته موج گرمای شدیدی را در اروپای غربی تجربه کرد و دمای بی‌سابقه‌ای در تعدادی از مناطق آن ثبت شد و در برخی مناطق به ۴۱.۷ درجه سانتیگراد رسید.

انجمن نجات آب آلمان (DLRG) روز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که «این کشور از زمان موج گرما در ژوئن ۲۰۰۳ که ۱۰۷ نفر جان باختند، این تعداد غرق‌شدگی را ثبت نکرده است.» وی توضیح داد که بیشتر قربانیان غرق‌شدگی مردان جوان بوده‌اند.

در اسپانیا، ۱۱ نفر در آتش‌سوزی جنگلی که در شهر لوس گالاردو، در نزدیکی شهر آلمریا در منطقه اندلس در جنوب اسپانیا رخ داد، جان باختند.

مقامات از کشف ۳ وسیله نقلیه کاملا سوخته در منطقه آتش‌سوزی، که هر کدام حاوی یک جسد بودند، علاوه بر ۸ جسد سوخته دیگر در نزدیکی جاده منتهی به شهر بیدار خبر دادند.

یک مقاپ اسپانیایی افزود که تحقیقات برای شناسایی قربانیان آغاز شده است، در حالی که تیم پزشکی قانونی متخصص در بلایای طبیعی همچنان در محل حادثه به انجام معاینات ادامه می‌دهد.

این کشور‌ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند، چرا که بسیاری از کشور‌های اروپای غربی از ماه ژوئن موج گرما را تجربه کرده‌اند که منجر به صد‌ها مرگ مرتبط با دمای بالا شده است.

منبع: الجزیره