باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - یاقوتی، مدیر امور مشتریان شرکت توانیر، با اشاره به افزایش دمای هوا و رشد مصرف برق در کشور گفت: این روزها به دلیل فعال بودن بیشتر تجهیزات سرمایشی، هم مصرف برق افزایش یافته و هم دمای بالا باعث افت بهرهوری نیروگاهها و کاهش راندمان تولید شده است. گرمای هوا از دو مسیر بر تراز انرژی کشور اثر میگذارد؛ از یک سو مصرف را بالا میبرد و از سوی دیگر توان تولید نیروگاهها را کاهش میدهد.
او با بیان اینکه بر اساس گزارشهای هواشناسی، گرمترین روزهای سال در سراسر کشور در حال سپری شدن است، افزود: شرایط فعلی تأمین برق را سختتر کرده، اما امسال نسبت به سال گذشته وضعیت تا حدی بهتر بوده است. یاقوتی، تعدیل دما در آغاز فصل گرما، وجود منابع آبی، توسعه نیروگاههای خورشیدی، اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف، تعویض کولرها و همچنین هوشمندسازی شبکه را از عوامل اثرگذار در بهبود شرایط امسال برشمرد.
مدیر امور مشتریان توانیر با تأکید بر نقش همکاری مردم در حفظ پایداری شبکه برق اظهار کرد: مشترکان با کاهش مصرف، حتی در حد ۵ درصد، میتوانند در ادامهدار نبودن خاموشیها مؤثر باشند. او تصریح کرد: در حال حاضر نیروگاهها و شبکه برق با حداکثر ظرفیت در حال فعالیت هستند و پایداری شبکه به میزان مصرف و شرایط دمایی وابسته است.
یاقوتی درباره اطلاعرسانی خاموشیها نیز گفت: برنامه قطعی برق از طریق نرمافزار «برق من» در دسترس مشترکان قرار میگیرد و در آن، خاموشیهای ناشی از تعمیرات یا کمبود برق مشخص میشود. این اطلاعات از طریق چتبات «بله» و در مرحله بعد از طریق سرویس USSD نیز در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
او در پایان با اشاره به برنامهریزی خاموشیهای احتمالی گفت: این برنامهها دو روز قبل اعلام میشوند و برای دو روز آینده نیز برنامه قطعی برق در کشور اطلاعرسانی شده است. تداوم یا کاهش این وضعیت به دو عامل اصلی، یعنی دما و میزان مصرف، بستگی دارد.