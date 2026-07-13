مدیر امور مشتریان شرکت توانیر با اشاره به برنامه‌ریزی خاموشی‌های احتمالی گفت: این برنامه‌ها دو روز قبل اعلام می‌شوند و برای دو روز آینده نیز برنامه قطعی برق در کشور اطلاع‌رسانی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - یاقوتی، مدیر امور مشتریان شرکت توانیر، با اشاره به افزایش دمای هوا و رشد مصرف برق در کشور گفت: این روز‌ها به دلیل فعال بودن بیشتر تجهیزات سرمایشی، هم مصرف برق افزایش یافته و هم دمای بالا باعث افت بهره‌وری نیروگاه‌ها و کاهش راندمان تولید شده است. گرمای هوا از دو مسیر بر تراز انرژی کشور اثر می‌گذارد؛ از یک سو مصرف را بالا می‌برد و از سوی دیگر توان تولید نیروگاه‌ها را کاهش می‌دهد.

او با بیان اینکه بر اساس گزارش‌های هواشناسی، گرم‌ترین روز‌های سال در سراسر کشور در حال سپری شدن است، افزود: شرایط فعلی تأمین برق را سخت‌تر کرده، اما امسال نسبت به سال گذشته وضعیت تا حدی بهتر بوده است. یاقوتی، تعدیل دما در آغاز فصل گرما، وجود منابع آبی، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف، تعویض کولر‌ها و همچنین هوشمندسازی شبکه را از عوامل اثرگذار در بهبود شرایط امسال برشمرد.

مدیر امور مشتریان توانیر با تأکید بر نقش همکاری مردم در حفظ پایداری شبکه برق اظهار کرد: مشترکان با کاهش مصرف، حتی در حد ۵ درصد، می‌توانند در ادامه‌دار نبودن خاموشی‌ها مؤثر باشند. او تصریح کرد: در حال حاضر نیروگاه‌ها و شبکه برق با حداکثر ظرفیت در حال فعالیت هستند و پایداری شبکه به میزان مصرف و شرایط دمایی وابسته است.

یاقوتی درباره اطلاع‌رسانی خاموشی‌ها نیز گفت: برنامه قطعی برق از طریق نرم‌افزار «برق من» در دسترس مشترکان قرار می‌گیرد و در آن، خاموشی‌های ناشی از تعمیرات یا کمبود برق مشخص می‌شود. این اطلاعات از طریق چت‌بات «بله» و در مرحله بعد از طریق سرویس USSD نیز در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

او در پایان با اشاره به برنامه‌ریزی خاموشی‌های احتمالی گفت: این برنامه‌ها دو روز قبل اعلام می‌شوند و برای دو روز آینده نیز برنامه قطعی برق در کشور اطلاع‌رسانی شده است.  تداوم یا کاهش این وضعیت به دو عامل اصلی، یعنی دما و میزان مصرف، بستگی دارد.

برچسب ها: برق ایران ، وزارت نیرو ، قطعی برق ، خاموشی برق
خبرهای مرتبط
اطلاعیه تکذیب جدول خاموشی، ویژه مشترکان تهران
اطلاعیه اعمال محدودیت و قطعی‌های احتمالی برق در شهر تهران
در توزیع خاموشی‌ها عدالت به طور کامل رعایت می‌شود/ در خصوص برنامه خاموشی‌ها برای هفته آینده تصمیم‌گیری خواهد شد
۴ هفته حساس پیش‌رو صنعت برق است
کسری ۸ هزار مگاواتی برق در اوج مصرف/ خاموشی‌های نوبتی اجتناب‌ناپذیر است
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
رکورد تازه مصرف برق با افزایش دما/ ضرورت مدیریت مصرف در ساعات اوج مصرف
وابستگی مدیریت پایدار آب به ارتقای بهره‌وری و اصلاح الگوی مصرف
۵۰۰ مگاوات ظرفیت برق «قطع‌نشو» برای خرید صنایع انرژی بر باقی مانده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۲ ۲۲ تير ۱۴۰۵
حتما ی سر به مدرسه ابتدایی بشارت موعود تو منطقه ۶آزادگان بزنید ۳هفته میشه ۲۴ساعت چراقها روشنه!؟حتی تذکر دادیم گفتن کارگر داره کار میکنه!؟گفتیم روز روشن احتیاج به روشنایی نیست ولی با لحن بد گفتن منکه نمیتونم بلند شم چراغ خاموش کنم!؟خواهشا رسیدگی شود
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۹ ۲۲ تير ۱۴۰۵
شما رو به. خدا برق خونه 🏠 🏠 🏠 🏠 هایییی مردم بدبخت قط نکنید. مردم بدبخت نقره داغ 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 نکنید مردم بدبخت مریض دارن مردم بدبخت مریض شدن مریض میشن ایران عزیزوم منبع انرژی خدا رو خوش نمیاد گناه می کنید ظهر ها شب ها برقا قط میکنید مردم حلاک میشن از گرما همه مردم بدبخت که موتور برق ندارن
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۲ ۲۲ تير ۱۴۰۵
بیماری که دستگاه اکسیژن داره ۲ساعت قطع برق رو چکار کنه؟'
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۴ تیر
آسمانی صاف در سایر مناطق کشور تا ۵ روز آینده
ترافیک سنگین در هراز و آزادراه تهران-پردیس
تسهیل تجارت و بهبود محیط کسب وکار از طریق استرداد مالیات بر ارزش افزوده
در بازار تخم مرغ چه می‌گذرد؟ / قیمت تخم مرغ افزایشی شد
آخرین اخبار
در بازار تخم مرغ چه می‌گذرد؟ / قیمت تخم مرغ افزایشی شد
تسهیل تجارت و بهبود محیط کسب وکار از طریق استرداد مالیات بر ارزش افزوده
آسمانی صاف در سایر مناطق کشور تا ۵ روز آینده
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۴ تیر
ترافیک سنگین در هراز و آزادراه تهران-پردیس
فعال سازی کریدور تجاری ایران و کشورهای همسایه / اتصال ایران به آسیای مرکزی کلید خورد
مراسم بزرگداشت رهبر شهید به همت اصناف برگزار شد
گام بلند در ارتقای زنجیره کیفیت برداشته شد
چرا قطعی چند ساعته زیرساخت IT می‌تواند به کسب‌وکارها میلیاردی ضرر بزند؟
جدول‌های خاموشی در فضای مجازی کذب است/ اعمال محدودیت‌های پراکنده برای حفظ پایداری شبکه در تهران
اتصال ۷ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر به شبکه تا پایان تابستان/ هدفگذاری ۱۲ هزار مگاواتی تا پایان سال+ فیلم
استقرار ۱۰ جایگاه سیار بنزین با ظرفیت ۳۰ هزار لیتر برای اربعین در مرز مهران
بانک‌ها امسال اموال مازادشان را نفروشند، سال بعد مالیاتش را می‌دهند
ضرورت هشدارهای آبیاری مزارع و باغات در روزهای گرم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۴ تیر ۱۴۰۵
فریب وعده‌های ۶۰ روزه را نخوردیم/ فروش نفت ایران کماکان برقرار است
صنعت ایران در برابر تحریم‌ها تسلیم‌ناپذیر است
ارزش منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی به ۷۰ میلیون دلار رسید
وزیر اقتصاد: اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در مسیر تحقق عدالت مالیاتی است
توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر مستلزم اصلاح حکمرانی انرژی
کاهش بیش از ۳۰ هزار واحدی شاخص کل بورس
وزیر نیرو: ساخت مسکن بدون پیش‌بینی آب و برق، چالش‌ساز شده است
مرغ ارزان شد/ کاهش ۵۰ هزار تومانی قیمت مرغ در بازار
کل مصرف گاز کشاورزی کشور ۶ درصد است
تامین ۴۰ درصد از نیاز بازار در حوزه تایر‌های اتوبوس وباری
مسیرهای پرطرفدار داخلی و خارجی در تابستان امسال؛ چه زمانی بلیط بخریم؟
برنامه‌ریزی پروازهای زیارتی هما در ایام اربعین و ماه صفر
اطلاعیه تکذیب جدول خاموشی، ویژه مشترکان تهران
پرداخت ۶۳ همت از مطالبات گندمکاران
رشد ۲۰۰ درصدی مبادلات کالا در برخی مرزهای زمینی کشور