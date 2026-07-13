باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد شکیبی نسب مدیرعامل سازمان بنادر با تاکید بر لزوم برنامه‌محوری، شفافیت، ارتقای ایمنی، بهره‌وری، نوآوری در این اداره‌کل، خواستار استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی و نیروی انسانی متخصص، در مسیر توسعه این مجموعه شد.

شکیبی نسب با اشاره به اهمیت بندر شهید رجایی افزود: این بندر، همان‌گونه که همه بر آن اشراف دارند، با سهم بیش از ۶۰ درصدی در تجارت خارجی کشور، نقشی بی‌بدیل و پیشران در حوزه اقتصاد ملی، زنجیره تأمین و سایر فعالیت‌های اقتصادی ایفا می‌کند.

شکیبی‌نسب تصریح کرد: امروز با افتخار می‌توان گفت در حوزه توسعه زیرساخت‌ها، تکمیل تجهیزات دریایی و بندری و همچنین استفاده بهینه از ظرفیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، توفیقات بسیار ارزشمندی حاصل شده که جای تقدیر و تشکر از ایشان و همه همکاران در مجموعه اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان دارد.

شکیبی‌نسب یکی از محورهای مهم مدیریت در بنادر را توجه به بخش خصوصی دانست و افزود: اگر امروز بنادر کشور فعال و اثرگذار هستند، این موضوع مرهون حضور تجار، بازرگانان، سرمایه‌گذاران و دیگر فعالان حوزه دریایی و بندری است؛ از این رو باید توجه ویژه‌ای به ظرفیت بخش خصوصی وجود داشته باشد.

وی با اشاره به ضرورت برنامه‌محوری در فعالیت‌ها اظهار کرد: همه اقدامات و فعالیت‌ها باید در چارچوب برنامه انجام شود و شفافیت در عملکرد نیز یک اصل اساسی است. انتظار داریم فعالیت‌ها در اتاقی شیشه‌ای انجام شود تا مردم شریف و فعالان بخش خصوصی به‌طور کامل بر خدمات و عملکردها اشراف داشته باشند و اعتماد آنان بیش از گذشته تقویت شود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: بحث نوآوری و استفاده از فناوری‌های نوین نیز بسیار مهم است. بندر شهید رجایی به عنوان بزرگ‌ترین بندر تجاری جمهوری اسلامی ایران، در حوزه بندرداری و صنعت، مجموعه‌ای مهم و پیچیده است؛ بنابراین ناچاریم برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی، در این مسیر به‌صورت نوآورانه و هوشمند حرکت کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر ارتقای بهره‌وری افزود: کاهش زمان ماندگاری کالا و کشتی در بندر باید مورد توجه جدی باشد و همه همکاران در بنادر استان هرمزگان باید برای بهبود بهره‌وری، برنامه‌ریزی دقیق و مؤثر داشته باشند.

شکیبی‌نسب همچنین موضوع ایمنی را از اولویت‌های اصلی برشمرد و گفت: در حوزه ایمنی باید نهایت دقت و اهتمام وجود داشته باشد. حوادث متعددی را تجربه کرده‌ایم، از جمله حادثه ششم اردیبهشت ۱۴۰۴، و این تجربیات اهمیت توجه جدی به اقدامات پیشگیرانه را دوچندان می‌کند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه در ارزیابی بنادر، میزان توجه به مباحث ایمنی و اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز حوادث باید یکی از شاخص‌های اصلی باشد، بر تسهیل تجارت و روان‌سازی فرآیندها تأکید کرد و ابراز کرد: باید مسیر تجارت را به‌گونه‌ای مدیریت کنیم که فعالان حوزه دریایی و بندری در کوتاه‌ترین زمان ممکن خدمات دریافت کنند و کالا و کشتی آنها با حداقل ماندگاری و توقف در بندر مواجه شود.

شکیبی‌نسب همچنین نیروی انسانی را سرمایه‌ای بسیار ارزشمند توصیف کرد و افزود: اگر قرار باشد تحولی در یک سازمان ایجاد شود، این تحول صرفاً با اتکا به نیروهای متخصص، متعهد و کارآمد محقق خواهد شد. بنابراین باید به ظرفیت نیروی انسانی توجه و به این سرمایه بزرگ احترام گذاشته شود.

وی گفت: سازمان بنادر در طول سال ۳۶۵ روز فعال است و عملاً فقط دو روز در سال تعطیل است. این حجم از فعالیت و خدمت‌رسانی، به‌ویژه در تأمین کالای اساسی مردم، بدون همراهی خانواده‌های کارکنان امکان‌پذیر نیست و جا دارد از صبوری و همراهی همسران و خانواده‌های همکاران قدردانی کنیم.

حمیدرضا محمدحسینی تختی مدیرکل جدید بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در سخنانی با اشاره به نقش و جایگاه مدیران پیشین در مسیر توسعه دریایی استان اظهار کرد: دوران مدیریت حسین عباس‌نژاد فصل جدیدی از آموزه‌ها و تجربیات ارزشمند در حوزه بنادر بود که می‌تواند چراغ راه ادامه مسیر توسعه این حوزه باشد.

وی با بیان اینکه حرکت به سمت بنادر نسل سوم و چهارم نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و نگاه آینده‌محور است، افزود: استراتژی‌ها، چشم‌اندازها و طرح جامع بنادر، از جمله الگوهایی است که باید برای تحقق اهداف توسعه‌ای و رسیدن به بنادر هوشمند و پیشرفته مورد توجه قرار گیرد و در این مسیر با جدیت تلاش کنیم.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان، بهره‌گیری از نیروهای متخصص و توانمند را یکی از محورهای اصلی پیشرفت عنوان کرد و گفت: استفاده از ظرفیت کارشناسان، تخصص‌گرایی و توجه به توان علمی نیروهای مجموعه، زمینه‌ساز ارتقای عملکرد و تحقق اهداف سازمانی خواهد بود.

محمدحسینی تختی با اشاره به رویکردهای مدیریتی مورد تأکید در دوره جدید تصریح کرد: سه محور اساسی شامل تکریم و پاسخگویی به ارباب‌رجوع، شفافیت به عنوان ضامن سلامت اداری و همچنین هم‌افزایی و تخصص‌گرایی، از مهم‌ترین مباحثی است که در مجموعه مدیریتی دنبال خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: درب اتاق مدیریت بنادر و دریانوردی استان هرمزگان به روی تمامی فعالان صنعت دریایی، بخش خصوصی و ذی‌نفعان این حوزه باز است و از نقدهای سازنده و راهگشا برای بهبود عملکرد و رفع موانع استقبال می‌کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از دانش، تخصص و رویکردهای علمی در مسیر توسعه بنادر گفت: مدیریت در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به قدرت نیست، بلکه مسئولیتی است که بر عهده مدیران قرار گرفته و باید با خدمت صادقانه و کارآمدی به انجام برسد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در پایان با تأکید بر ضرورت تلفیق روحیه جهادی با دانش و برنامه‌ریزی علمی گفت: باید با کار جهادی و اقدامات مبتنی بر علم و تجربه، مسیر توسعه را پیش ببریم؛ چراکه صرفاً جهادی بودن بدون توجه به مسائل تخصصی و کارشناسی، نمی‌تواند ما را به اهداف مورد نظر برساند.

دستاوردهای کلیدی بنادر هرمزگان در دوران تحریم؛ از احیای بنادر راکد تا پیشبرد طرح‌های راهبردی

«حسین عباس‌نژاد» مدیرکل سابق بنادر و دریانوردی هرمزگان هم در این مراسم به ارائه گزارش عملکرد طرح‌های دریایی و بندری و اقدامات اانجام شده پرداخت و مدیریت بنادر استان در شرایط تحریم را یک «جهاد بزرگ» توصیف کرد و با اشاره به جایگاه راهبردی هرمزگان در اقتصاد ملی اظهار کرد: وجود تمامی فشارهای بین‌المللی، صنعت حمل‌ونقل دریایی نه تنها متوقف نشد، بلکه با نظارت و پیگیری مداوم، مسیر توسعه خود را با قدرت ادامه داد.

احیای بنادر راکد و تقویت گردشگری دریایی

وی با اشاره به فعال‌سازی بنادر کوچک و راکد در راستای کمک به جامعه محلی مانند بنادر چندمنظوره خمیر، ابوموسی و سیریک اظهار داشت: یکی از مطالبات جدی مردم، عملیاتی کردن بندر «نخل‌ناخدا» بود که علی‌رغم سال‌ها بلاتکلیفی، با تلاش‌های صورت گرفته در حوزه مسافری و گردشگری دریایی به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل سابق بنادر و دریانوردی هرمزگان با بیان اینکه بنادر شهید سلیمانی (گچین) نیز با حمایت‌های صورت گرفته، اکنون به چرخه فعالیت بازگشته و بخشی از بار بنادر مرکزی استان را به دوش می‌کشند، افزود: فرآیند ثبت حدود هشت هزار قایق صیادی نیز از دیگر اقدامات سنگینی بود که در بازه زمانی کوتاه دو تا سه ماهه به سرانجام رسید تا نیاز اساسی صیادان برطرف شود.

پیشرفت طرح‌های زیرساختی و ریلی

عباس‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه زیرساخت‌های کلان و ضرروت توجه به توسعه جوامع محلی و رونق معیشت ساحل نشینان اشاره کرد و گفت: مطالعات و تملک اراضی برای «بندر جدید» با جدیت در حال انجام است، علاوه بر این، با پیگیری‌های ویژه، یکی از بزرگترین ترمینال‌های ریلی مواد معدنی کشور اکنون فعال شده و کریدور نفتی متصل به بندر خلیج‌فارس و شهید رجایی نیز به بهره‌برداری رسیده است.

وی همچنین از تعیین تکلیف قراردادهای حقوقی و قضایی گذشته خبر داد و افزود: با برطرف شدن چالش‌های قراردادی، از جمله قرارداد شماره ۱۴۹ و قراردادهای حوزه گردشگری، بخش بزرگی از موانع سرمایه‌گذاری برطرف شده است.

آمادگی برای افتتاح‌های بزرگ

مدیرکل سابق بنادر و دریانوردی هرمزگان همچنین با اشاره به طرح‌های آماده بهره‌برداری گفت: سیلوی ۱۵۰ هزار تنی غلات آماده افتتاح است و تا هفته دولت یا نهایتاً پایان شهریورماه به بهره‌برداری می‌رسد.

وی ابراز کرد: همچنین در کنار پیشبرد امور عمرانی، مدیریت بحران‌های پیش‌آمده در بنادر استان در سال‌های اخیر، نشان‌دهنده توانمندی و تعهد بدنه کارشناسی سازمان بنادر بوده است که توانستند بنادر هرمزگان را همچنان به عنوان ویترین اقتصادی کشور حفظ کنند.