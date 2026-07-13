سری جدید مسابقه «مردان آهنین» با رقابتی میان قوی‌ترین ورزشکاران کشور، به‌زودی از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه سه سیما به‌زودی سری جدید مسابقه پرطرفدار «مردان آهنین» را روانه آنتن خواهد کرد.

این مسابقه ورزشی که سال‌هاست به عنوان یکی از محبوب‌ترین برنامه‌های تلویزیونی در حوزه ورزش شناخته می‌شود، بار دیگر با حضور ورزشکاران قدرتمند کشور و رقابتی هیجان‌انگیز میان مدعیان کسب عنوان «قوی‌ترین مرد ایران» به دیدار مخاطبان خواهد آمد.

«مردان آهنین» با شعار «رقابتی بین اراده‌ها»، تلاش دارد ضمن نمایش توانمندی‌های جسمی ورزشکاران، روحیه تلاش، استقامت و رقابت سالم را به تصویر بکشد.

سری جدید مسابقه «مردان آهنین» به‌زودی از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.

 

برچسب ها: مردان آهنین ، برنامه تلویزیونی
خبرهای مرتبط
«اقیانوس آرام»؛ پناهگاهی از کلام رهبر شهید برای التیام روح امروز
«سرآشپز»؛ رقابتی برای نمایش طعم‌های ایرانی
محفلی برای بیان دغدغه‌های مردم؛ محور برنامه، «بزرگ‌پرچمدار ایران» است
«پرچمدار»؛ ویژه‌برنامه تلویزیون برای پوشش مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب
روایت نوجوانان از «بدرقه آقای شهید ایران» روی آنتن می‌رود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
فیلم‌های سینمایی تلویزیون در پایان هفته؛ از «در آغوش درخت» تا «دوازده سال بردگی»
آخرین اخبار
فیلم‌های سینمایی تلویزیون در پایان هفته؛ از «در آغوش درخت» تا «دوازده سال بردگی»
فراخوان «تجلیل از کسب‌وکار‌های حامی بانوان» منتشر شد
مردم می‌توانند به نیابت از رهبر شهید انقلاب در پویش «نذر نور» سهیم شوند
اعلام مسیر‌های موقت زیارت رهبر شهید در حرم رضوی
مراسم خاکسپاری پیکر مادر داریوش فرضیایی برگزار شد
نقض تعهدات، وجه مشترک توافق‌های آمریکا و اسرائیل در منطقه است + فیلم
سریال «رحمی در کار نیست» را از شبکه تماشا ببینید
وقتی «محفل ستاره‌ها» زبان نسل جدید را پیدا می‌کند