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لیندسی گراهام مسئول ریخته شدن خون میلیون‌ها نفر است + فیلم

سیاست‌مدار انگلیسی گفت: دروغ سلاح‌های کشتار جمعی در عراق، امروز برای ایران تکرار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان -  جورج گالاوی، سیاست‌مدار انگلیسی گفت: لیندسی گراهام مسئول ریخته شدن خون میلیون‌ها نفر است چون او می‌گفت که عراق پر از سلاح‌های کشتار جمعی، سلاح‌های شیمیایی، سلاح‌های بیولوژیکی است. و تنها چند هفته با توسعه سلاح‌های هسته‌ای فاصله دارد که با آنها ایالات متحده را تهدید می‌کند. این دقیقا همان کاری بود که او برای هموار کردن راه برای حمله آمریکا و اسرائیل به ایران و کشته شدن هزاران نفر، که بیشتر آنها زنان و کودکان بودند، انجام داد. بسیاری از آنها دانش‌آموزان کوچک بودند که توسط موشک‌های تاماهاوک به قتل رسیدند نه یکی، بلکه دو یا شاید سه. لیندسی گفت که این کار جالبی بود.

 

 

 

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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۹ ۲۲ تير ۱۴۰۵
حالا سوختن پیکرت در آتش سوزان خداوند جالب خواهد بود و هم دیدنی
۰
۳
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-
ناشناس
۱۲:۰۰ ۲۲ تير ۱۴۰۵
لعنت برخودش وپدرومادرفاسدمشروب فروشش که تمام عمرشون به فسادوتباهی ونابودی انسانیت وجنایت گذشت.
۰
۳
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