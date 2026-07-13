باشگاه خبرنگاران جوان - جورج گالاوی، سیاست‌مدار انگلیسی گفت: لیندسی گراهام مسئول ریخته شدن خون میلیون‌ها نفر است چون او می‌گفت که عراق پر از سلاح‌های کشتار جمعی، سلاح‌های شیمیایی، سلاح‌های بیولوژیکی است. و تنها چند هفته با توسعه سلاح‌های هسته‌ای فاصله دارد که با آنها ایالات متحده را تهدید می‌کند. این دقیقا همان کاری بود که او برای هموار کردن راه برای حمله آمریکا و اسرائیل به ایران و کشته شدن هزاران نفر، که بیشتر آنها زنان و کودکان بودند، انجام داد. بسیاری از آنها دانش‌آموزان کوچک بودند که توسط موشک‌های تاماهاوک به قتل رسیدند نه یکی، بلکه دو یا شاید سه. لیندسی گفت که این کار جالبی بود.