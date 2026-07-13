باشگاه خبرنگاران جوان - مدیریت پسماند از مهمترین و پیچیدهترین چالشهای زیستمحیطی شهرستان تالش به شمار میرود؛ موضوعی که سالها به دلیل دفع غیراصولی و غیربهداشتی زبالههای شهری و روستایی، پیامدهای نامطلوبی برای سلامت شهروندان و محیط زیست منطقه به همراه داشته است.
در راستای پیگیری مشکلات زیستمحیطی ناشی از مدیریت پسماند و با هدف تسریع در ساماندهی محلهای دفن زباله، امیر رحمتی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تالش با حضور میدانی در لندفیل قروق (کریممحله)، آخرین وضعیت این مرکز را از نزدیک بررسی و بر اجرای اقدامات لازم برای کاهش مخاطرات زیستمحیطی تأکید کرد.
اصغر خودکار، رئیس اداره حفاظت محیط زیست تالش در این بازدید با اشاره به وضعیت مراکز دفن پسماند این شهرستان گفت: تالش دارای ۶ محل تخلیه و دفن زباله شهری و روستایی شامل آلالان اسالم (مربوط به شهرداری اسالم و تعاونی دهیاران)، لندفیل قروق (کریممحله) متعلق به شهرداری تالش و همچنین محلهای دفن لیسار، حویق و چوبر است که اغلب در نواحی جلگهای و در مجاورت ساحل دریای خزر قرار دارند.
او افزود: این مراکز به دلیل محصور نبودن، دفن غیربهداشتی پسماند و نبود مدیریت مناسب شیرابه، از مهمترین کانونهای آلودگی آب، خاک و هوا محسوب میشوند و استمرار این وضعیت میتواند آثار نامطلوب و جبرانناپذیری بر اکوسیستمهای طبیعی و سلامت عمومی بر جای بگذارد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست تالش به اقدامات انجام شده طی یک سال گذشته اشاره و تصریح کرد: با پایشهای مستمر کارشناسان محیط زیست، تشدید نظارتها، انجام اقدامات کنترلی، قرار گرفتن شهرداری تالش و تعاونی دهیاران در فهرست واحدهای آلاینده، پیگیریهای قضایی، اعمال جرائم زیستمحیطی و همچنین طرح موضوع در کارگروه مدیریت پسماند شهرستان، روند ساماندهی محلهای دفن زباله با جدیت دنبال شده است.
خودکار ادامه داد: در نتیجه این پیگیریها، عملیات فنسکشی و محصورسازی محلهای دفن توسط شهرداریهای مربوطه آغاز شده و در لندفیل قروق (کریممحله) که به دلیل وسعت زیاد، اجرای عملیات زمانبر بوده است، عملیات محصورسازی در مراحل پایانی قرار دارد و پیشبینی میشود طی چند روز آینده به اتمام برسد.
او حضور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تالش در لندفیل قروق را نشان دهنده اهتمام دستگاه قضایی به صیانت از حقوق عامه و حفاظت از محیط زیست دانست و گفت: همافزایی میان دستگاه قضایی، فرمانداری، شهرداریها و دستگاههای اجرایی، نقش مؤثری در تسریع روند رفع مشکلات موجود و حرکت به سمت مدیریت اصولی و بهداشتی پسماند خواهد داشت.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تالش همچنین تأکید کرد: حفاظت از محیط زیست و تأمین سلامت شهروندان نیازمند همکاری و مسئولیتپذیری همه دستگاههای اجرایی و مشارکت عمومی است و اداره حفاظت محیط زیست با جدیت بر اجرای الزامات قانونی، پایش مستمر محلهای دفن پسماند و برخورد با هرگونه تخلف زیستمحیطی نظارت خواهد کرد.
منبع: روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان