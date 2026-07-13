باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - رئیس جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: همزمان با شروع فصل برداشت عسل، عملیات کیل گیری از زنبورستان‌های استان بویژه در شهرستان لردگان آغاز شد.

در راستای شناسایی و تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی و معرفی پرورش دهنده نمونه زنبور عسل، عملیات کیل‌گیری از زنبورستان ها انجام شد.

عملیات کیل گیری با حضور اکیپ تخصصی سازمان جهاد کشاورزی استان ومدیریت شهرستان، متشکل از مدیر و معاون طیور و زنبور عسل سازمان صورت گرفت.

اسلام نادری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان لردگان هدف از اجرای عملیات کیل‌گیری از زنبورستان را، برآورد دقیق میزان تولید عسل و مستندسازی رکورد‌ها جهت انتخاب، معرفی و تقدیر از پرورش دهنده نمونه زنبور عسل و همچنین الگوسازی برای سایر تولیدکنندگان عنوان نمود.