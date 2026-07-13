راز قتل پسر جوانی که در یکی از خیابان‌های غرب تهران به قتل رسیده بود پس از دو هفته با اعترافات زن میانسال فاش شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  شامگاه ۶ تیر چند رهگذر در یکی از خیابان‌های محدوده شهرک غرب تهران صدای فریاد‌های زنی میانسال را شنیدند که از سرقت گوشی تلفن همراهش خبر می‌داد و از مردم کمک می‌خواست. وقتی رهگذران به طرف او رفتند پسر جوانی که کنار زن میانسال بود را محاصره کردند تا فرار نکند، اما در همین موقع پسر جوان از سوی یکی از حاضران با ضربات چاقو به قتل رسید و زن میانسال نیز ناپدید شد. با اعلام ماجرا به پلیس، تیم تحقیق راهی محل شد. بررسی‌های اولیه وقوع سرقت را تأیید نکرد و در تحقیق از حاضران نیز مشخص شد هیچ کدام از آنها متوجه نشده‌اند که چه کسی پسر جوان را به قتل رسانده است.

فرضیه انتقام‌گیری

با شناسایی هویت مقتول مشخص شد وی شایان نام داشته و در یکی از رستوران‌های همان منطقه کار می‌کرده و هیچ سابقه کیفری نیز ندارد. در ادامه تحقیقات هویت زن میانسال نیز شناسایی شد. وقتی مأموران به سراغ او رفتند وی همان سناریوی سرقت را مطرح و بیان کرد که مقتول را نمی‌شناخته است. با این حال کارآگاهان دریافتند وی در همان رستورانی کار می‌کرده که مقتول نیز آنجا مشغول به کار بوده است؛ بنابراین تناقض‌گویی‌های زن میانسال و برخی اسناد و مدارک این احتمال را مطرح کرد که زن میانسال موضوع مهمی را مخفی می‌کند. با دستور بازداشت زن میانسال، سرانجام وی مجبور به اعتراف شد و گفت: «مدت‌هاست که با شوهرم اختلاف دارم و همین مسأله باعث شد که با شایان رابطه پنهانی برقرار کنم. او از من کوچکتر بود و قرار شد که این ماجرا مخفی بماند، اما کم‌کم همکارانم در رستوران متوجه دوستی ما شدند و من که آبرویم را در خطر می‌دیدم به شایان گفتم بهتر است این ارتباط را پایان دهیم. اما او زیر بار نمی‌رفت وقتی اصرار‌های مرا دید، تهدیدم کرد که موضوع را به شوهرم می‌گوید بعد هم شماره همسرم را پیدا کرد و پیام‌هایی به او ارسال کرد. وقتی شوهرم مرا مؤاخذه کرد گفتم شایان، چون رقیب کاری من است می‌خواهد با این حرف‌ها آبروی مرا ببرد تا مرا اخراج کنند. همسرم هم حرف‌هایم را باور کرد، اما پسرم پیگیر ماجرا شد.»

قرار مرگبار

زن میانسال گفت: «پسرم روز حادثه مرا مجبور کرد که با شایان قرار ملاقات بگذارم. من به اصرار او به محل قرار رفتم و پسرم در چند متری ما پشت درختی مخفی شد. من باز هم به شایان گفتم دست از سر من بردارد، اما او قبول نکرد بعد به زور گوشی‌ام را گرفت تا با تلفن خودم به شوهرم پیام دهد. من هم برای اینکه گوشی را از دست او بگیرم فریاد زدم: دزد دزد، گوشی‌ام را بده. با فریاد‌های من مردم دورمان جمع شدند و پسرم هم از شلوغی استفاده کرد و شایان را با چاقو زد. بعد هم فرار کرد و در این مدت در خانه یکی از اقوام مخفی شده بود.»

با اعتراف زن میانسال، تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت وارد عمل شده و متهم را بازداشت کردند. پسر جوان در تحقیقات اظهارات مادرش را تأیید کرد. وی به اتهام قتل عمد به دستور بازپرس جنایی بازداشت و در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت قرار داده شد.

منبع: روزنامه ایران

برچسب ها: قتل ، اخبار جنایی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۵ ۲۲ تير ۱۴۰۵
امان از بی‌عدالتی این دستگاه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۰ ۲۲ تير ۱۴۰۵
بخدا راست گفتند که از هر دری که حیا بیرون رفت، جنایت و بی اخلاقی و فاجعه وارد میشه...
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۷:۴۹ ۲۲ تير ۱۴۰۵
زن زندگی آزادی ب روایت واقعیت
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۳ ۲۲ تير ۱۴۰۵
پسر جوان که به قتل رسید و حذف شد. قاتل جوان هم که قصاص و حذف میشه. شوهره بزودی همسرشو حذف میکنه و خودشم یا زندانی میشه یا قصاص مگر اینکه خودش زودتر دق کنه از دست این زن
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۵ ۲۲ تير ۱۴۰۵
مرد خلافکار که کشته شد به جهنم ...
زن خلافکار هم باید بره پیش عشق هوسبازی ش ...
اين پسر غیرتی هم باید تبرئه بشه ...
پرونده هم مختومه ... تمام.
۰
۲۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۱ ۲۲ تير ۱۴۰۵
فضای مجازی وبرتامه های مخرب ماهواره هابنیان خانواده هاراتهدیدمی کنه
۳
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۴:۴۸ ۲۲ تير ۱۴۰۵
اگر زن خوبی بود نباید رابطه ای با مرد غریبه شروع میکرد. چطوری دلش اومد از پسرش به عنوان ابزار استفاده کنه؟
۰
۲۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۶ ۲۲ تير ۱۴۰۵
ناز شصت آقا پسر با جنم و با غیرت..
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۲:۰۲ ۲۲ تير ۱۴۰۵
زن زندگی آزادی = جنایت
۱۰
۴۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۵ ۲۲ تير ۱۴۰۵
مادر هم باید بمیره پیر عوضی
۳
۴۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۱ ۲۲ تير ۱۴۰۵
باید سنگسار بشه ...
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