سخنگوی مرکز مبادله گفت: متقاضیان تا ساعت ۲۴ امروز دوشنبه ۲۲ تیر فرصت دارند ۵۰ میلیارد ریال (۵ میلیارد تومان) وجه الضمان به ازای هر شمش را جهت شرکت در حراج را واریز کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: فردا سه شنبه ۲۳ تیر جلسه حراج شمش طلا مرکز مبادله ارز و طلای ایران برگزار میشود.
او افزود: متقاضیان تا ساعت ۲۴ امروز دوشنبه ۲۲ تیر فرصت دارند ۵۰ میلیارد ریال (۵ میلیارد تومان) وجه الضمان به ازای هر شمش را جهت شرکت در حراج را واریز کنند.
گفتنی است، حسب درخواست فعالان بازار طلا و به منظور پاسخگویی به نیاز آنان علاوه بر متقاضیان فعلی، سکوهای طلا نیز میتوانند در حراج مذکور شرکت کنند.
او افزود: خریداران حداکثر مجاز به خرید ۲۵ قطعه شمش طلا در طول یک هفته تقویمی هستند و کارمزد حراج برای هر طرف معامله، ۲۰ میلیون ریال (مجموعاً ۴۰ میلیون ریال از هر معامله) تعیین شده است. قیمت پایه توسط عرضهکننده در روز حراج اعلام میشود و معاملات به روش حضوری و نقدی انجام میگیرد.