یک فوق تخصص قلب کودکان در خصوص علامت‌های بروز بیماری قلبی در نوزادان و کودکان توضیحاتی را ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - محمد تقی مجنون فوق تخصص قلب کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: تنفس غیر عادی و عمیق در بین نوزادان و کودکان احتمال بروز بیماری قلبی را زیاد خواهد کرد.

به گفته وی، وقتی که ضربان قلب یک نوزاد به طور غیر عادی بالا یا پایین است این موضوع نشان دهنده ابتلای نوزاد به بیماری قلبی است.

محمد تقی مجنون تاکید کرد: یکی از علام بروز بیماری قلبی در بین نوزادان شیر نخوردن مداوم و نگرفتن شیشه شیر است.

وی ادامه داد: علائم بیماری‌های قلبی از جنینی، نوزادی و حتی در کودکی شروع می شود که در این خصوص یکسری مراقبت‌های خاصی وجود دارد.

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برچسب ها: بیماری قلبی ، بیماری غیر واگیر
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