باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیرو‌های مسلح این کشور شب گذشته حملات دقیقی را علیه زیرساخت‌های مورد استفاده نیرو‌های کی‌یف در بنادر اوکراین انجام دادند.

این وزارتخانه افزود که در نتیجه حملات موشک‌های دوربرد دقیق و پهپاد‌های تهاجمی، تاسیسات زیرساختی در بندر چورنومورسک در منطقه اودسا که برای تخلیه و ذخیره محموله‌های نظامی و سوخت استفاده می‌شوند، نابود شده‌اند.

نیرو‌های مسلح اوکراین روزانه با استفاده از پهپاد و موشک، مناطق مسکونی، تاسیسات حیاتی غیرنظامی، تاسیسات صنعتی و تاسیسات انرژی را در مناطق مرزی روسیه و در اعماق خاک این کشور هدف قرار می‌دهند.

در پاسخ، نیرو‌های روسی اعلام کردند منحصرا با استفاده از سلاح‌های هدایت‌شونده دقیق از هوا، دریا و زمین و همچنین پهپادها، حملاتی را علیه تاسیسات نظامی و تاسیسات صنایع دفاعی اوکراین انجام می‌دهند.

منبع: آر تی