مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه شمالی از پیش‌بینی برداشت ۵۰ تن محصول سویا از این مزارع این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - علی نوری‌نژاد مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه شمالی گفت: امسال سطح ۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان به زیر کشت سویا رفته و با توجه به شرایط اقلیمی مناسب و اقدامات ترویجی انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود ۵۰ تن محصول سویا از این مزارع برداشت شود.

او با اشاره به اهمیت توسعه کشت دانه‌های روغنی در راستای تأمین امنیت غذایی و کاهش وابستگی کشور، افزود: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان با ارائه توصیه‌های فنی، تأمین نهاده‌ها و نظارت مستمر کارشناسان مدیریت و مرکز جهاد کشاورزی شهرستان بر مزارع، سعی در افزایش عملکرد در واحد سطح و بهبود کیفیت محصول تولیدی دارد.

مدیر جهاد کشاورزی سوادکوه شمالی در پایان گفت: کشت سویا علاوه بر تقویت حاصلخیزی خاک، به دلیل نیاز آبی مناسب و ارزش اقتصادی بالا، یکی از گزینه‌های بسیار مطلوب برای تناوب زراعی در اراضی شهرستان محسوب می‌شود که حمایت از کشاورزان این حوزه با جدیت پیگیری خواهد شد.

برچسب ها: کشت سویا ، برداشت سویا
خبرهای مرتبط
خرید تضمینی ۱۳۰۰ تن دانه روغنی سویا از کشاورزان نکایی
رونق تأمین نهاد‌های دامی در مازندران
تأمین بذر گواهی‌شده سویا برای سویاکاران مازندران 
پیش بینی برداشت ۷ هزار تن سویا از مزارع مازندران 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
پیگیری تسهیلات برای تجهیز نانوایی‌ها
طلا فروش متخلف نقره داغ شد
صعود دانش فریدونکنار به مرحله نهایی لیگ نونهالان کشور و اولین پیروزی دریای بابلسر
پایداری جوی و افزایش دما تا فردا در مازندران
ضرورت مدیریت هوشمندانه واحد‌های تولیدی جهت عبور از ناترازی انرژی
رویا تلف شد
توسعه کشت دانه‌های روغنی؛ خیز سوادکوه شمالی برای برداشت ۵۰ تن سویا