باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - فدراسیون فوتبال در حال بررسی شرایط تیم ملی برای اعلام سرمربی و کادر فنی همچنین برنامه ریزی برای حضور در رقابت‌های جام ملت‌های عربستان است.



مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در یک پروسه حماسه سازی! آنچنان استقبالی از تیم ملی فوتبال فراهم کرد که گویی ما خواب بودیم و تیم ملی در جمع ۴ تیم برتر قرار دارد و هنوز امید داریم به فینال این رقابت‌ها برسیم.

شواهد و قرائن نشان می‌دهد مهدی تاج و امیر قلعه نویی در این مورد به توافق رسیده‌اند و قرار است به زودی قرارداد امیر قلعه نویی برای هدایت مجدد تیم ملی فوتبال به امضاء برسد.این در حالی است که بسیاری از کارشناسان فوتبال بر این باورند که تیم ملی با قلعه نویی داشته‌های فنی زیادی نداشت و در نهایت با فوتبال ایرانی مبتنی بر غیرت و تعصب فقط از نباختن فرار کرد و تدافعی‌ترین فوتبال جام جهانی را به نمایش گذاشت آنهم در نه در شکل تدافعی با تاکتیک کی روش بلکه با دوندگی و من بیرم و تو بمیری‌های کاپیتان طارمی که از بازیکنان خواست آنقدر بدوند تا تاکتیک حریف را خراب کنند.صعود نکردیم پاداش چند ده میلیاردی هم دادیم و حماسه هم ساختیم.



در عصر مدرن فوتبال که تیم‌ها در انتخاب نوع تاکتیک توسط سرمربی از خودشان برند می سازند ما دنبال این هستیم که با حرکات دست امیر قلعه نویی که حتی برای خودش هم مفهوم نیست، به قله‌های فوتبال آسیا برسیم.

ژاپن و استرالیا در این جام جهانی نشان دادند که فوتبال فقط درون زمین نیست و مدیریت درست، نسل سازی، جوانگرایی و البته اعتنا به نظر کارشناسان فوتبال می‌تواند آنها را فراتر از آسیا نشان دهد و این چیزی است که در فوتبال ما کاملا مشهود است.



اتوریته‌ای به نام مهدی تاج در فوتبال ایران سال‌های سال است که دیکتاتوری مدرن را پایه ریزی کرده است و در مدل رفتاری اش نهایت مردم سالاری را به نمایش می گذارد، اما هیچگاه حس نشده و نمی شود چرا که او یک دیکتاتور دموکرات نماست.



ما آنارشیست نیستیم و به شورای راهبردی و مدیریت اصلح اعتقاد داریم، ما بالادستی ها را قبول داریم اما به دموکراسی اعتقاد داریم و تکروی نمی‌کنیم ما نه دنبال آنارشیسم هستیم و نه دیکتاتوری! لطفا شایسته سالاری را لحاظ کنید.

حدود ۲ دهه است که رئیس فدراسیون با تیم همراهش از دبیر فدراسیون تا نواب رئیس و روسای هیئت‌های استانی بر فوتبال ایران حکومت می‌کنند.انحصار در جمع آوری رای‌های مجمع در سال‌های متمادی و اینکه فدراسیون یک نهاد خصوصی است و حتی کمرنگ کردن نقش وزیر ورزش جوانان در این مجمع، فضا را برای حکومت تاج و رفقا در فدراسیون بازتر کرده است. امروز تیم ملی فوتبال باز هم در آزمونی تکراری همانند سال‌های گذشته، قرار است امتحان پس داده‌ای به نام قلعه نویی دوباره سکان تیم ملی را بر عهده بگیرد و این خواسته مهدی تاج است.

امیر خان قرار بود جوانگرایی کند که نکرد، قرار بود در جام جهانی ۴۸ تیمی از گروه صعود کند که نکرد، قرار بود تیم از تاکتیک کی روشی خارج شود و به یک تیم تهاجمی تبدیل شود که نشد حالا باز هم روی کاغذ برنامه‌های پوج که معمولا دستیاران قلعه نویی (الهویی- رحمان رضایی و آندو تیموریان) می‌نویسند و تاج هم ملاحظه می‌کند و دوباره قرارداد بسته می‌شود امیر قلعه نویی سرمربی می‌شود باز هم کمبود‌ها بهانه می‌شود و بازی تدارکاتی ... دوباره فوتبال در همان مسیر می‌ماند، چون مهدی تاج و دوستان قرار نیست جایی بروند.



آقای تاج شما و باند محترم فدراسیونی و استانی و ... چه زمانی قرار است فوتبال را رها کنید و جای خود را به افکار جدید بدهید؟ این دیکتاتوری چه زمانی قرار است جای خود را به یک انقلاب بدهد؟ بهار آزادی فوتبال از یوغ استعماری شما چه زمانی می‌رسد؟خسته شدیم از بس که یک نفر پشت پرده برای فوتبال تصمیم گرفت و تصمیم خود را تقسیم بر هیئت رئیسه فدراسیون و روسای استانی کرد.

فدراسیون نشین‌ها مطمئن باشند مردم در روز‌های اخیر درگیر شرایط اقتصادی و شهادت آقای ایران و جنگ با آمریکا و مزدورانش بودند و شاید خیلی به فوتبال توجه نداشتند، اما لطفا به حرمت همین مردم بیخیال تکروی شوید و این همه سرمایه فوتبالی را فدای خواسته‌های خودتان نکنید.

قلعه نویی داشته هایش همین است و نتوانست شوکی هم به تیم ملی وارد کند و ما ماندیم و همان تاکتیک کی روشی که البته ضعیف‌تر از نسخه اصلی خودش برای فوتبال ما به میراث مانده و تحولی در کار نیست مگر اینکه شما متحول شوید.

محض رضای خدا در اوج که نه، در حال سقوط خداحافظی کنید و جای خود را به تفکرات جوانتری بدهید.