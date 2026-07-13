باشگاه خبرنگاران جوان - «اقیانوس آرام» با رویکردی نوین و سلامتمحور، به دنبال پیوند زدن منظومه فکری رهبر شهید انقلاب با دغدغهها، اضطرابها و چالشهای روانی زندگی روزمره است تا از این طریق، کلام ایشان را به تکیهگاهی امن برای امیدآفرینی و افزایش تابآوری جامعه تبدیل کند.
حسین رضوی مستند ساز با بیان اینکه در بخش «اقیانوس آرام» ویژه برنامه موج آرامش شبکه رادیویی سلامت قصد داریم نشان دهیم منظومه فکری رهبر شهید انقلاب تنها مباحث کلان سیاسی نیست، بلکه میتواند مانند یک تکیهگاه امن برای التیام دردهای روحی و آرامشبخشی به زندگی فردی و اجتماعی امروزمان عمل کند، گفت: رادیو ذاتاً رسانهای صمیمی است و وقتی نریشن از حالت خشک و خبری خارج میشود و رنگ و بوی روایی به خود میگیرد، مفاهیم عمیق مستقیما با قلب مخاطب گره میخورند و تاثیرگذاری آنها بر سلامت روان چندبرابر میشود.
وی با تاکید بر اینکه تفاوت اصلی «اقیانوس آرام» در نگاه کاربردی و سلامتمحور است، افزود: ما به دنبال این هستیم که نشان دهیم چگونه یک بینش عمیق دینی و انقلابی میتواند استرس را کم کند و تابآوری جامعه را بالا برد. معیار طلایی ما حیاتبخشی و گرهگشایی از روح انسان است؛ موضوعات بر اساس هندسهی امید و عزتآفرینی انتخاب میشوند تا واژگانی تولید کنند که شنونده پس از پایان آیتم، احساس قدرت، عزت نفس و امید فعال کند.
این مستندساز در خصوص لحن و تدوین محتوا بیان کرد: تلاش ما در تدوین، نه در پیچیدهگویی، که در سادهسازی و زلالسازی است. ما تلاش میکنیم اقیانوس عمیق اندیشه را در کوزهای از کلمات ساده و شنیدنی بریزیم تا مخاطب احساس نکند در یک کلاس درس نشسته، بلکه در یک پناهگاه امن در حال نفس کشیدن است. در این راستا، استفاده از صوت بیانات خود رهبری نیز کمک بسیاری به تحقق این هدف میکند.
رضوی در پایان با معرفی تارنمای رسمی رهبر شهید انقلاب به عنوان راهنمای اصلی و نقشه راه این برنامه، خاطرنشان کرد: الگوی اصلی ما، خود محتوا و عمق بیانات رهبر شهید است. تلاش ما این نیست که الگویی از بیرون بیاوریم و بر محتوا سوار کنیم، بلکه با عمیق شدن در بیانات، همان ساختار درونی آرامشبخش را کشف میکنیم و تلاشمان این است که بدون هیچگونه تصرفی در اصالت کلام، زلالترین قطرات این اقیانوس را با حفظ متانت و عمق، به گوش جان مخاطب برسانیم.