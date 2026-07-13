باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، هشدار داد که هرگونه بمباران نیروگاه هسته‌ای بوشهر در ایران می‌تواند عواقب فاجعه‌باری برای کشورهای خلیج فارس داشته باشد.

اولیانوف در پستی در پلتفرم «ایکس» گفت که هرگونه حمله به تاسیسات هسته‌ای «جنایت و نقض آشکار قوانین بین‌المللی» است و تاکید کرد که حمله به نیروگاه بوشهر می‌تواند پیامدهای جدی برای همه کشورهای حاشیه خلیج فارس داشته باشد و خواستار توقف فوری این حملات شد.

پیش از این الکسی لیخاچف، مدیرعامل شرکت روسی روس‌اتم، اعلام کرده بود که استان بوشهر مورد بمباران هوایی قرار گرفته، اما نیروگاه هسته‌ای مورد اصابت قرار نگرفته است.

نیروگاه هسته‌ای بوشهر اولین نیروگاه هسته‌ای ایران است که در ساحل خلیج فارس در استان بوشهر واقع شده است. این نیروگاه با همکاری روسیه اداره می‌شود و تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) قرار دارد. هرگونه حمله احتمالی به این نیروگاه، نگرانی‌هایی را در مورد نشت احتمالی مواد رادیواکتیو ایجاد می‌کند که می‌تواند پیامدهای زیست‌محیطی و بهداشتی گسترده‌ای داشته باشد و به کشورهای همسایه خلیج فارس نیز گسترش یابد.

شرکت دولتی انرژی هسته‌ای روسیه، روس‌اتم، در حال ساخت دو واحد جدید در نیروگاه هسته‌ای بوشهر در جنوب ایران است که بخشی از همکاری هسته‌ای مداوم بین مسکو و تهران محسوب می‌شود.

این شرکت پس از آغاز جنگ آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل علیه ایران در اواخر فوریه، صدها کارمند خود را از این سایت خارج کرده بود، اما به تازگی آنها را بازگردانده بود.

منبع: المیادین