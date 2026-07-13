نماینده دائم روسیه در وین با هشدار نسبت به عواقب حمله به نیروگاه بوشهر، تاکید کرد که بمباران این سایت می‌تواند پیامد‌های فاجعه‌باری داشته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، هشدار داد که هرگونه بمباران نیروگاه هسته‌ای بوشهر در ایران می‌تواند عواقب فاجعه‌باری برای کشورهای خلیج فارس داشته باشد.

اولیانوف در پستی در پلتفرم «ایکس» گفت که هرگونه حمله به تاسیسات هسته‌ای «جنایت و نقض آشکار قوانین بین‌المللی» است و تاکید کرد که حمله به نیروگاه بوشهر می‌تواند پیامدهای جدی برای همه کشورهای حاشیه خلیج فارس داشته باشد و خواستار توقف فوری این حملات شد.

پیش از این الکسی لیخاچف، مدیرعامل شرکت روسی روس‌اتم، اعلام کرده بود که استان بوشهر مورد بمباران هوایی قرار گرفته، اما نیروگاه هسته‌ای مورد اصابت قرار نگرفته است.

نیروگاه هسته‌ای بوشهر اولین نیروگاه هسته‌ای ایران است که در ساحل خلیج فارس در استان بوشهر واقع شده است. این نیروگاه با همکاری روسیه اداره می‌شود و تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) قرار دارد. هرگونه حمله احتمالی به این نیروگاه، نگرانی‌هایی را در مورد نشت احتمالی مواد رادیواکتیو ایجاد می‌کند که می‌تواند پیامدهای زیست‌محیطی و بهداشتی گسترده‌ای داشته باشد و به کشورهای همسایه خلیج فارس نیز گسترش یابد.

شرکت دولتی انرژی هسته‌ای روسیه، روس‌اتم، در حال ساخت دو واحد جدید در نیروگاه هسته‌ای بوشهر در جنوب ایران است که بخشی از همکاری هسته‌ای مداوم بین مسکو و تهران محسوب می‌شود.

این شرکت پس از آغاز جنگ آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل علیه ایران در اواخر فوریه، صدها کارمند خود را از این سایت خارج کرده بود، اما به تازگی آنها را بازگردانده بود.

منبع: المیادین

برچسب ها: نیروگاه بوشهر ، حمله به ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
نیما
۲۱:۳۵ ۲۲ تير ۱۴۰۵
داره زیر ساخت میزنه شما چرا جواب نمی‌دهید جری تر میشه ها
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۱ ۲۲ تير ۱۴۰۵
الان باید جنگ را کشید برد داخل شهر های آمریکا نباید ایستاد الان وقت این کار هست سریع جنگ را بکشید داخل شهرهای آمریکا کاری از دست این ارتش خاک بر سر آمریکا بر نمیاد گوش ب این حرفهای و عملیات روانی آمریکا ندهید آمریکا توان مبارزه ندارد.ندارد.ندارد
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۰ ۲۲ تير ۱۴۰۵
در صورت ارتکاب چنین حماقت عظیمی از سوی امریکا یا هم پیمانانش ، ایران باید بلافاصله مراکز انباشت کلاهک های اتمی در پایگاه های نظامی آمریکا در جزیره " دیه گو گارسیا " در اقیانوس هند و " اینجرلیک " در ترکیه را در هم بکوبد .
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۰ ۲۲ تير ۱۴۰۵
اگر ایران اعلام کنه زدن نیروگاه بوشهر ما هم در قبالش 4 نیروگاه هسته ای در آمریکا رو میزنیم مطمئن باشید همچین کاری نمیکنن
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۳ ۲۲ تير ۱۴۰۵
گویا آژانس انرژی اتمی یک آژانس بیخود و سیاسی است
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۷ ۲۲ تير ۱۴۰۵
این نیروگاه قابلیت تخریب را ندارد چون آقا همچون سپر از آن بحمدالله حفاظت می کند
۲
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