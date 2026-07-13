قیمت نفت خام پس از اعلام بسته شدن نامحدود تنگه هرمز به حدود ۸۰ دلار در هر بشکه رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - قیمت نفت خام برنت روز دوشنبه پس از افزایش نگرانی‌ها در مورد حمل و نقل و تأمین انرژی از طریق تنگه هرمز حدود ۵ درصد افزایش یافت.

قیمت نفت خام برنت پس از حملات موشکی و پهپادی جدید هر دو طرف در آخر هفته، از ساعت ۰۵:۵۰ به وقت گرینویچ به حدود ۸۰ دلار در هر بشکه رسید.

ایالات متحده اعلام کرد که چهارمین دور حملات خود علیه ایران را در یک هفته، روز یکشنبه آغاز کرده است.

فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام مدعی شد که به ده‌ها هدف حمله کرده است تا توانایی ایران در تهدید کشتی‌های تجاری که از این آبراه استراتژیک عبور می‌کنند را تضعیف کند.

در همین حال، ایران اعلام کرد که تنگه هرمز «تا اطلاع ثانوی» بسته خواهد ماند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اوایل روز دوشنبه اعلام کرد که به دو پایگاه نظامی در کویت حمله کرده و خساراتی به مخازن سوخت، سامانه‌های دفاع هوایی پاتریوت و تجهیزات راداری وارد شده است.

تهران همچنین اعلام کرد که به تأسیسات نظامی ایالات متحده در چندین کشور خلیج فارس حمله کرده است. ارتش ایران همچنین بعداً اعلام کرد که یک پهپاد آمریکایی را بر فراز بندرعباس سرنگون کرده است.

قیمت نفت از هفته گذشته دوباره افزایش یافته است و تشدید اخیر تنش‌ها همچنین امید‌ها برای مذاکرات مجدد را تضعیف کرده است.

منبع: آناتولی