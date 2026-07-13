باشگاه خبرنگاران جوان - روح‌الله اسماعیلی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: غروب پنجشنبه ۱۸ تیر، پس از اعلام بروز علائم بی‌اشت‌هایی و اختلال در تعادل از سوی تیمارگر، این پرنده در کوتاه‌ترین زمان ممکن تحت معاینه دامپزشکی قرار گرفت و هم‌زمان درمان‌های اولیه و اقدامات حمایتی آغاز شد.

او افزود: با توجه به تداوم علائم و ضرورت انجام بررسی‌های تکمیلی، رویا به مرکز تخصصی دامپزشکی ارجاع و روند تشخیص و درمان تخصصی ادامه یافت.

اسماعیلی گفت: در جریان بررسی‌های تخصصی، معاینات بالینی، آزمایش‌های خون، ارزیابی‌های بیوشیمیایی، تصویربرداری رادیولوژی، کشت میکروبی و آزمون حساسیت آنتی‌بیوتیکی (آنتی‌بیوگرام) انجام شد. نتایج این بررسی‌ها بیانگر وجود یک فرآیند عفونی فعال بود و یافته‌های تصویربرداری نیز درگیری شدید دستگاه تنفسی، به‌ویژه ریه‌ها و کیسه‌های هوایی را نشان می‌داد.

او افزود: با توجه به ویژگی‌های فیزیولوژیک پرندگان، بسیاری از بیماری‌های دستگاه تنفسی تا مراحل پیشرفته بدون بروز علائم بالینی آشکار باقی می‌مانند و پس از ظهور نشانه‌های بیماری، روند پیشرفت آنها می‌تواند بسیار سریع باشد. بررسی‌های تخصصی انجام‌شده نیز نشان داد که پیش از مشاهده علائم بالینی، آسیب قابل‌توجهی به دستگاه تنفسی این پرنده وارد شده بود.

اسماعیلی گفت: بر اساس یافته‌های آزمایشگاهی و نظر دامپزشکان، برنامه درمانی بر پایه نتایج کشت میکروبی و آزمون حساسیت آنتی‌بیوتیکی بازنگری و درمان دارویی هدفمند، در کنار مراقبت‌های حمایتی، برای این پرنده اجرا شد. همچنین وضعیت عمومی، کیفیت تنفس، تغذیه، سطح هوشیاری و پاسخ به درمان به‌صورت مستمر توسط دامپزشکان و تیمارگران پایش می‌شد و تمامی ظرفیت‌های تخصصی برای درمان و مراقبت از این درنای سیبری به‌کار گرفته شد.

او افزود:در ادامه این رویداد، با وجود انجام تمامی اقدامات تشخیصی، درمانی و مراقبت‌های تخصصی، این پرنده تلف شد. به‌منظور تعیین دقیق علت تلف شدن، کالبدگشایی تخصصی و نمونه‌برداری‌های لازم مطابق ضوابط دامپزشکی انجام شده و بررسی‌های آزمایشگاهی تکمیلی در دست انجام است.

روح‌الله اسماعیلی گفت: تلف شدن رویا اتفاقی تلخ برای مجموعه حفاظت محیط زیست است. از زمان بروز نخستین علائم، تمامی اقدامات تشخیصی، درمانی و مراقبتی با بهره‌گیری از توان تخصصی دامپزشکان و تیمارگران انجام شد. نتایج نهایی بررسی‌های تخصصی و علت قطعی تلف شدن، پس از تکمیل آزمایش‌های تکمیلی و جمع‌بندی مستندات دامپزشکی، از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

منبع:محیط زیست مازندران