باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - قله مخروطی شکل آبسفید واقع در نیمه شمال غربی بخش مرکزی کوهستان زردکوه (غرب شهرستان کوهرنگ)، یکی از نمادهای طبیعت کوهستانی استان چهارمحال و بختیاری محسوب میشود.
این قله که در ارتفاع ۳۷۸۴ متری بر روی خطالراس اصلی زردکوه و در میان دو قله مرتفع «زرده» (۴۰۰۰ متر) و «پله بلند» (۳۹۴۷ متر) جای گرفته است، نام خود را از ویژگی خاص منابع آبی منطقه وام گرفته است. آب بسیار زلال و شفافی که از دل یخچال «زرده» (واقع میان دو قله دوزرده و آبسفید) و چشمهای در سه راهی تنگ بازفت، دره آبسفید و سیردان جاری میشود، علت اصلی نامگذاری این منطقه است.
قله آبسفید از جمله کوههای پیرامون تنگ بازفت در جنوب شرق استان است که با ساختار مخروطی خود، منظرهای بدیع در دل کوهستان زردکوه خلق کرده است.
تصاویر این منطقه ارزشمند توسط فاطمه جوانبخت از استان چهارمحال و بختیاری به ثبت رسیده است.