باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - آئین انعقاد همکاری وزارت علوم‌،تحقیقات و فناوری با معاون توسعه روستایی و مناطق محروم، ریاست‌جمهوری با حضور وزیر علوم، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم، معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم برگزار شد.

در این آئین حسین سیمایی، وزیر علوم با تأکید بر اینکه مرحله کنونی فراتر از توسعه زیرساخت‌های فیزیکی است، گفت: امروز با آغاز یک دوره مترقی در خدمت به روستاها، تمرکز اصلی بر توانمندسازی نیروی انسانی روستایی و انتقال واقعی فناوری به این مناطق خواهد بود. این رویکرد علاوه بر ایجاد آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی، منجر به توسعه متوازن و مقابله با پدیده مهاجرت از روستا به شهر خواهد شد.

وزیر علوم تحقیقات و فناوری اطلاعات افزود: انتقال فناوری به روستا، کلید ایجاد اشتغال پایدار و تقویت تولید در بخش‌های مختلف است که می‌تواند روند مهاجرت را معکوس کرده و پویایی بخش کشاورزی و صنایع وابسته را افزایش دهد.

استحصال ظرفیت‌های پارک‌های علم و فناوری

سیمایی در ادامه به ظرفیت‌های موجود وزارت علوم در این مسیر اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۶۰ پارک علم و فناوری با حضور ۱۶ هزار واحد فناور فعال هستند که از این میان، بالغ بر ۲۰۰۰ واحد در حوزه روستا و صنایع مرتبط با آن (از جمله حوزه آب، انرژی، کشاورزی، صنایع تبدیلی و صنایع خلاق) فعالیت می‌کنند. این تعداد با حمایت‌های گسترده، پتانسیل رشد و افزایش چشمگیری دارد.

شتاب‌بخشی به انتقال فناوری با افتتاح مراکز جدید

وی با اشاره به اهمیت عملیاتی بودن پروژه‌ها، اظهار کرد: با افتتاح شش مرکز انتقال فناوری و مرکز هفتم که از امروز در دانشگاه تهران فعالیت خود را آغاز می‌کند، مسئولیت مدیریت و شتاب‌بخشی به فرآیند انتقال دانش و ابزار به تولیدکننده روستایی بر عهده این مراکز خواهد بود. این اقدام، فصل جدیدی را در توسعه متوازن کشور خواهد گشود.

وزیر علوم با تأکید بر ضرورت گذار از تفاهم‌نامه‌های صوری به اقدامات اجرایی، تصریح کرد: وزارت علوم با عزم راسخ و بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های خود، در این پروژه ملی حضور دارد. هدف ما افزایش واحدهای فناور روستایی و توسعه سرمایه انسانی است تا به‌زودی شاهد ثمرات درخشان این ابتکار عمل در شکوفایی اقتصاد روستا باشیم.