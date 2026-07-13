باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - حسین سیمایی‌صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس نظرات کارشناسی، آزمون‌های تحصیلات تکمیلی به صورت حضوری و آزمون‌های مقطع کارشناسی به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

سیمایی همچنین درباره زمان برگزاری کنکور سراسری تصریح کرد: برنامه زمانی کنکور از پیش تعیین شده و بر همان اساس پیش می‌رویم. مقرر شده است که آزمون سراسری ۲۰ روز تا یک ماه پس از پایان امتحانات نهایی آموزش و پرورش برگزار شود؛ با توجه به تقویم آموزشی، کنکور سراسری در اواخر مردادماه برگزار خواهد شد.

حمایت از اکوسیستم فناورانه و انتقال فناوری

وزیر علوم به وضعیت شرکت‌های فناور و حمایت‌های دولتی از آن‌ها پرداخت و گفت: شرکت‌های فعال در حوزه انتقال فناوری از مزایای قانونی، معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات صندوق‌های حمایتی برخوردار هستند و این حمایت‌ها با فعالیت‌های جدید نیز ادامه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: از منظر حمایت‌های قانونی کمبودی وجود ندارد، بلکه چالش اصلی، ایجاد ظرفیت‌های لازم، اختصاص فضا و تأمین حمایت‌های مالی برای تبدیل ایده‌های فناورانه به محصولات اجرایی است.

تحقق مطالبات رهبری در مسیر حل مسائل کشور

وزیر علوم با اشاره به جایگاه دانشگاه‌ها، به بازخوانی مطالبات رهبری از وزارت علوم پرداخت و گفت: مهم‌ترین مطالبات ایشان، دستیابی به مرجعیت علمی، تولید علم و استفاده از علم برای حل مسائل واقعی کشور بوده است.

او با اشاره به افتتاح مراکز انتقال فناوری، افزود: این مراکز با هدف بهینه‌سازی تولید، افزایش بهره‌وری و ایجاد ارزش افزوده، دقیقاً در راستای حل مسائل روستایی و تحقق مطالبات رهبری فعالیت خواهند کرد.

چالش‌های پژوهشی: رشد تولیدات علمی در برابر محدودیت‌ها

سیمایی در تحلیل وضعیت تولیدات علمی ایران، ضمن اشاره به رشد چشمگیر تولید مقاله و افزایش تعداد مجلات نمایه‌شده، به چالش‌های موجود نیز پرداخت. وی اظهار داشت: اگرچه روند تولیدات علمی رو به رشد است، اما عواملی نظیر قطع اینترنت، محدودیت در ارتباطات بین‌المللی و شرایط جنگی، تأثیرات منفی بر فعالیت‌های علمی داشته است. در این میان، بسیاری از استادان و پژوهشگران نسبت به دشواری‌های ارتباطی برای انتشار مقالات، ابراز گلایه کرده‌اند.